Claudia Galanti, la nuova vita dopo la perdita della figlia: carriera, famiglia, marito, segreti

Chi è Claudia Galanti? La nota modella paraguayana che vive una nuova realtà dopo la morte della figlia

Scopriamo tutti i segreti di Claudia Galanti, dai primi passi nel mondo della moda al dramma familiare che l’ha sconvolta nel 2014.

Chi è Claudia Galanti

Nasce il 6 giugno del 1981 ad Asunción, in Paraguay.

Inizia la sua carriera da modella dal 1998, sfilando per numerose case di moda in Sud America, in Europa, in Nord America, in Francia e in Italia. Nel 1999 recita nella serie televisiva Lux e nella pellicola cinematografica Catastrofe imminente.

Dal 2006 al 2009 partecipa come inviata al programma di Rete 4 Stranamore. Dal 2007 al 2009 è co-conduttrice e showgirl del programma di Rai 2 Scorie.

Nella primavera 2010 partecipa alla settima edizione de L’isola dei famosi, ottenendo ampia popolarità. Dal maggio 2010 in poi partecipa, come ospite e opinionista a numerosi programmi televisivi, fra cui L’Italia sul 2, Quelli che il calcio, Le amiche del sabato, Domenica Cinque, Verissimo e Domenica Live.

Nel 2011 partecipa al programma di Italia 1 Tabloid, mentre nel 2013 come giudice alla prima edizione talent show di La 5 Fashion Style. Nel 2016 è di nuovo concorrente de L’isola dei famosi. Nel 2017 prende parte al programma #Estate, condotto da Alfonso Signorini.

Nel 2019 partecipa a Seconda vita, programma di Real Time dove a turno alcuni personaggi noti, del mondo dello spettacolo e non, raccontano se stessi: è il giornalista Gabriele Parpiglia a guidare il racconto per Discovery Italia.

Nel corso dello spazio dedicato a sé, Claudia Galanti parla del difficile periodo trascorso dopo la morte di sua figlia, la piccola Indila, e dopo l’incarcerazione dell’ex compagno Arnaud Mimran

Vita privata e curiosità

Nel 2010, Claudia Galanti si fidanza con il noto imprenditore francese Arnaud Mimran. La coppia ha avuto tre figli: Liam Elijah, nato il 3 aprile 2011, Tal Harlow, nata l’8 giugno 2012 e Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014 e deceduta il 3 dicembre 2014.

La piccola Indila è morta in quel giorno di dicembre poco prima dell’alba, a causa di un batterio, per soffocamento durante il sonno.

Nell’estate 2014 Arnaud Mimran ha chiuso la relazione con la Galanti ed è attualmente in carcere.