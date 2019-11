Claudia Galanti ospite di Gabriele Parpiglia a ‘Seconda Vita’ in onda su Real Time. L’attrice paraguaiana torna a parlare della morte della figlia Indila. Ecco cosa ha rivelato

Claudia Galanti, è una celebre attrice paraguaiana nota per essere stata nel 2004 la valletta di ‘Stranamore’ e per la sua partecipazione nel 2010 a ‘L’isola dei famosi’.

Negli ultimi anni come è noto, è al centro delle cronache per la misteriosa morte della sua piccola, Indila Carolina, deceduta a soli 9 mesi nel sonno.

La Showgirl che attualmente vive in Francia, sarà ospite a ‘Seconda Vita’, il nuovo format di Gabriele Parpiglia, che la scorsa settimana ha visto Elena Santarelli e la sua vita dopo il dramma del cancro del suo piccolo Giacomo.

La Galanti tornerà a parlare in questo contesto della tragica morte della sua bambina, e sui suoi rimorsi. Ecco cosa ha rivelato.

Claudia Galanti e l’autopsia: ‘Ho sbagliato’

La showgirl paraguaiana, a distanza di 5 anni dalla morte della sua bambina, ha rivelato a Gabriele Parpiglia di essersi pentita di non aver dato il consenso all’epoca del dramma, per l’autopsia per stabilire le reali cause di morte della piccola Indila, una scelta la sua che oggi la tormenta:

‘Quando Indila è deceduta, io ho detto no all’autopsia. Oggi ho capito di aver sbagliato’

poi continua e conclude:

‘Qualcosa non mi è chiaro. Questo pensiero mi tormenta tutte le notti. Mi tormenta sempre. Io non vivo, ma sopravvivo’

Claudia Galanti etichettata e l’arresto del marito: ‘In Francia sono nota per essere la donna di un ex detenuto’

L’intervista è dirottata poi su un altro grande dramma nella vita dell’ex valletta di Stranamore, ovvero l’arresto del suo ex compagno il quale attualmente è ancora detenuto.

Un evento che ha segnato per sempre la sua persona, la quale è stata da quel momento etichettata in Francia come la ‘donna di un ex detenuto’:

‘In Francia non sono Claudia Galanti ma l’ex donna di un detenuto. Andare in giro significa abbassare lo sguardo per paura della gente. Ho vissuto prendendo farmaci ogni giorno. Anche sette, otto pillole’

poi prosegue e conclude rivelando di aver attraversato momenti difficilissimi in cui ha avuto paura di diventare letteralmente pazza, ma fortunatamente la cucina e l’amore dei suoi figli me hanno dato la forza di andare avanti, anche se il suo pensiero ricade sempre verso la sua piccola Indila scomparsa così prematuramente:

‘Ho pensato di diventare pazza. C’è stato un momento in cui non parlavo più. Poi la cucina per un po’ mi ha salvato e l’amore per i miei figli mi ha fatto alzare dal letto. Ma ricado, ricado ancora, sempre’

Un’intervista intensa e drammatica che andrà in onda questa sera 6 Novembre su Real Time alle ore 21.00.