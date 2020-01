Cina, l’allerta di Fiumicino: scanner pronti per il controllo anti virus

Attivazione scanner a Fiumicino

Nove vittime e il contagio si sta espandendo – da ciò che viene divulgato dai media – in alcune parti del mondo. Per questo motivo l’aeroporto di Fiumicino ha deciso di adottare delle misure straordinarie con l’attivazione di scanner che saranno in grado di rilevare la temperatura corporea di ogni persona.

Questa attivazione è stata predisposta dal Ministero della Salute al fine di contrastare il coronavirus in occasione del primo volo che sarà in arrivo da Wuhan, domani 23 gennaio.

Il Ministero della Salute ha divulgato una nota:

“Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e la Who/Oms ritengono la probabilità di introduzione del virus nella Ue in maniera moderata”

Nonostante questo viene confermata l’attivazione degli scanner visto il primo volo in arrivo dalla città di Wuhan all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Il personale preposto sarà quindi in grado di valutare la temperatura corporea e una scheda che indichi dove i passeggeri siano diretti una volta lasciato l’aeroporto.

I voli diretti a Fiumicino e le misure cautelari

Fiumino ha un collegamento con Wuhan di tre voli diretti e alcuni non diretti, con scalo. Essendo vicini al Capodanno Cinese si prevedono numerosi arrivi.

In caso di passeggeri con febbre o sintomi vicini al virus, agli stessi verranno effettuati esami più approfonditi e verranno se necessario condotti in isolamento.

Step successivo individuare i possibili passeggeri a rischio che sono entrati in contatto con chi è stato contagiato.