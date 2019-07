Chiara Nasti ‘Non bevo acqua da 2 anni’: l’influencer nella bufera per la sua dieta estrema

Chiara Nasti, la bella influencer napoletana, dichiarazione choc ai suoi fan: “Non bevo acqua da due anni” il web si scatena contro di lei

Chiara Nati influencer e sorella dell’ex tronista a, ha lasciato i suoi followers senza parole. La giovane infatti ha fatto una dichiarazione scioccante ai suoi fan su Instagram ed alcuni si sono scagliati contro di lei.

Chiara Nasti la rivelazione choc

La bella influencer Chiara Nasti è molto attiva sui social e spesso e volentieri risponde alle domande che i suoi fan più affezionati le fanno. A quanto pare però una delle risposte di Chiara Nsti non è passata inosservata al popolo del web. La giovane infatti in una delle foto pubblicate sui social ha fatto scatenare il web.

La Nasti, infatti, ha postato una foto in cui si vedono le classiche smagliature, una tipica formazione della pelle che quasi tutte le donne hanno. La ragazza però ha anche rivelato ai suoi fan, che purtroppo non beve acqua. Ebbene si, l’nfluencer sottolinea che da circa 2 anni non si idrata più con acqua, ma solo con acqua di cocco e bibite gassate.

“L’acqua non è di mio gradimento.La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo”

Un commento che ha spiazzato e non poco i suoi fan.

Chiara Nasti, i fan contro l’influncer

La giovane e bella napoletana, ha infatti rivelato ai suoi fan di non bere più acqua da ormai due anni. Una cosa non del tutto normale visto che l’acqua è la prima fonte di idratazione per un corpo sano e un ottima salute. Ma a quanto pare l’influencer non ne è a conoscenza. Il commento dell’influncer però non è passato inosservato, tanto che è stato criticato aspramente da molti dei suoi followers.

Alcuni infatti hanno fatto notare come le sue dichiarazioni possano influenzare le giovani ragazzine che purtroppo o per fortuna la seguono.Un grande scivolone per l’influencer che nel giro di poche ore si è vista invasa da commenti negativi di molti utenti del web.Ma la giovane Chiara non si è fatta intimorire dai commenti e replica molto ironicamente che è la sua vita e fa come le pare.