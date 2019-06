Angela Nasti scelta falsa dall’inizio? Arriva il commento di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia evita di commentare i pettegolezzi sulle coppie formatosi a Uomini e donne, ma su Angela e Alessio che si sono lasciati ha detto la sua

In questo ultimo periodo dilaga il gossip secondo il quale Angela Nasti e Alessio Campoli avrebbero già preso strade diverse. Secondo un’ indiscrezione rivelata dal conduttore e organizzatore di eventi, Amedeo Venza, la sorella minore di Chiara Nasti avrebbe voluto, dopo la scelta, una pausa di riflessione da Alessio, ma trapela la notizia che avrebbe avuto dei dubbi su di loro due come coppia fin dall’inizio, cosa che l’ha surclassata agli occhi di tanti, che ormai la vedono come poco onesta e interessata soltanto a fare una scelta per compiacere il pubblico o per comodità. In moti, infatti, l’hanno già paragonata a Sara Affi Fella. Sarà pure lei una stratega? Per molti fan della trasmissione la sua scelta è stata finta.

Raffaella Mennoia dice la sua su Angela e Alessio

Ma se i diretti interessati continuano a evitare il discorso riguardo di questo argomento, fingendo serenità e normalità, i fan pretendono risposte, così anche Raffaella Mennoia si è esposta sulla vicenda.

Raffaella Mennoia ha rotto il silenzio su Angela Nasti. Se l’ex tronista, aspramente giudicata negli ultimi giorni, continua ad evitare le domande su Alessio, la Mennoia si è invece espressa, anche se in maniera un po’ ambigua. Tra i commenti sotto un suo post, alcuni supplicano Raffaella di mettere Alessio sul trono a settembre, considerata la delusione che ha avuto da “Baby Nasti“.

‘Io sono basita’

Dice la Mennoia. Le sue parole paiono riferirsi al comportamento dell’ex tronista napoletana, anche se potrebbero essere rivolte anche alle pressioni estenuanti dei fan, che già desiderano vedere a settembre Alessio sul trono.

Molto probabile, però, che le sue parole siano destinate ad Angela, che solo qualche settimana fa sembrava presissima dal ‘suo’ Alessio e oggi si mostra spensierata e tranquilla su Instagram senza il corteggiatore romano.

Anche Giulia e Manuel vengono criticati, ma Raffaella non si esprime

Persino Giulia Cavaglià, così come Angela Nasti, è finita nel mirino di alcuni seguaci sfegatati di Uomini e Donne. Se il suo fidanzamento con il Galliano pare procedere a gonfie vele, alcuni hanno notato che i due passano poco tempo l’una con l’altro, facendosi vedere sui social solo quando sono in compagnia di altri protagonisti del mondo delle celebrity.

In tanti dunque hanno gridato al celeberrimo ‘business’ tante volte tirato in ballo dalla Vamp più famosa di Italia Tina Cipollari. Sotto le foto di Raffaella Mennoia, sono tantissime le critiche contro l’ex tronista torinese. Ma su quest’ultima la Mennoia ha preferito non proferire parola.