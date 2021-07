Gli haters di Chiara Ferragni, l’attaccano di nuovo per essere fin troppo permissiva con il figlio Leone: ecco cosa è successo.

Ennesima polemica per la famosa imprenditrice digitale, a causa di un video, che la ritrae con il figlio Leone.

Alcuni utenti di Instagram hanno criticato duramente il comportamento di Chiara: scopriamo di più.

Chiara Ferragni, Baby Vittoria veste griffata per la festa dei 4 mesi

Come da tradizione, Chiara ha organizzato per la sua secondogenita un mini party casalingo.

Sono passati già 4 mesi da quando è venuta al mondo la piccola Vittoria e per il suo complimese ha indossato un look davvero molto elegante e costoso.

Si tratta di un vestitino principesco firmato Gucci che costa ben 730 euro.

I Ferragnez mettono la famiglia sempre al primo posto, ma c’è sempre qualche hater pronto a colpirli proprio nel loro punto più debole: scopriamo cosa è successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni sotto accusa per un gesto che non è passato inosservato

Da come possiamo vedere dalle Instagram story di Chiara, è una madre amorevole, e trascorre molto tempo con i figli Leone e Vittoria.

E’ una delle influencer più seguite d’Italia e ogni suo gesto non passa mai inosservato.

Ogni giorno riceve migliaia di critiche, come è successo poco fa a casa di un video che ha pubblicato web, che la ritrae intenta a giocare con Leone.

Come tutti i bambini della sua età, è irrequieto e per sbaglio finisce con il darle una testa in pieno volto.

Chiara riprende il figlio, ma poi scoppia a ridere ed è proprio qui che scatta la polemica.

In tantissimi hanno scritto commenti del tipo “Lo devi rimproverare se compie un gesto con il quale può far male e non ridere”, “Se lo fa alla sorellina è pericoloso”, “Ma che mamma sei?”.

Chiara Ferragni è una donna che abituata a ricevere critiche di questo genere e nel corso degli anni ha imparato ad ignorare gli haters e le loro polemiche.

