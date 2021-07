La bellissima influencer e mamma ha lasciato senza parole i suoi follower con l’ultimo scatto social super bollente!

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è tra i personaggi più amati e seguiti a livello mondiale ed oltre all’impegno sociale spesso delizia i suoi fan con foto in cui mostra tutta la sua sensualità!

Chiara Ferragni, la scollatura da infarto fa impazzire il web

L’estate 2021 sta procedendo per tutti ed i vip in particolare stanno condividendo quotidianamente gli scatti che li ritraggono dalle mete di villeggiatura. Non è da meno la bellissima e super impegnata Chiara Ferragni, che sull’esposizione social ha creato un vero e proprio impero.

La biondissima mamma di Leone e Vittoria infatti nelle ultime settimane ha deliziato i suoi milioni di fan con scatti che hanno contribuito ad aumentare la calura estiva!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Anche l’ultima foto Instagram da Cannes, mostra un particolare che i suoi fan non hanno potuto non notare, apprezzando inoltre le sue forme sempre perfette! Chiara infatti indossa un toppino super stringato con una scollatura vertiginosa che non riesce a contenere del tutto il suo lato A!

Da sempre su questo argomento si dividono i commenti tra chi apprezza la totale naturalità dell’influencer e chi invece sostiene che abbia un décolleté poco “importante”.

In questo scatto si nota tutta la sensualità naturale della Ferragni, che non ha certo bisogno di artifizi per risultare bellissima e molto sicura di sé, dando anche un bel messaggio sociale.

I fan sono impazziti nei commenti a sostegno di tanto bollore:

“Che fi**na!” “Sta facendo un baffo a tutti quelli che la criticano perché ha le te**ine”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Uno scatto che è già diventato virale ed ha raccolto in pochissime ore migliaia di like!

Ferragnez, tra polemiche e tifo: perché l’Italia li ama così tanto

La coppia Chiara Ferragni e Federico Lucia in arte Fedez è tra le più amate e seguite dello spettacolo: fan dell’influencer e del rapper e dei loro due splendidi bimbi seguono passo passo le loro Stories ed aggiornamenti quotidiani.

I due giovanissimi genitori non sono solamente impegnati sul lato puramente “ludico” del mondo social, ma sono anche impegnati nella diffusione di messaggi sociali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ogni loro post su tematiche vaccinali e sulla lotta alla discriminazione di genere diventano subito virali, come accaduto negli ultimi giorni con la polemica con Matteo Renzi per la sua posizione sul DDL Zan.

I Ferragnez sono anche seguitissimi nelle Stories che li vedono fare un tifo sfegatato per l’Italia in ogni evento importante, come la vittoria dei Maneskin all’Eurovision e le partite della Nazionale di calcio ad Euro 2020!.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Insomma, ormai i fan chiamano Chiara Ferragni “Chiara Nazionale” a buon titolo!

LEGGI ANCHE → Tommaso Eletti di Temptation Island, spunta la foto prima di Valentina: irriconoscibile!