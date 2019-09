Chiara Ferragni infuriata con il marito, il cantante Fedez, gli lancia uno schiaffo! Ecco il motivo…

L’influencer più seguita d’Italia, Chiara Ferragni furiosa con il marito, il cantante Fedez, gli da uno schiaffo ed il video finisce sui social.Ecco il motivo…

Lo schiaffo di Chiara Ferragni al marito

I Ferragnez sono sbarcati a Venezia, Chiara e Federico si trovano lì in occasione della mostra del cinema.

L’influencer, in questa occasione presenterà il docufilm basato sulla vita. Il film parla di ciò che ha passato e rivelerà una parte di lei che in pochi conoscono, nonostante le piaccia condividere la sua quotidianità con i suoi fan che la seguono numerosi.

Proprio in questa occasione Fedez, decide di far uno scherzo alla moglie, mentre stanno camminando in un corridoio. Il cantante le fa uno sgambetto e la reazione di Chiara non tarda ad arrivare.

La Ferragni si gira e gli da uno schiaffone, non prendendo affatto bene il gesto del marito. Ma alla fine il rapper riesce comunque a strapparle un sorriso.

Il ducufilm sulla vita di Chiara

Con il passare degli anni Chiara Ferragni, è diventata una delle figure più affermate e influenti nel mondo della moda e non solo.

Grazie all’uscita del suo docufilm ” Unposted”, molti potranno ripercorrere la sua storia e vedere delle parti di lei inedite.

La Ferragni è riuscita ad affermarsi con successo grazie ad un uso intelligente dei social, diventando una vera e propria icona di stile.

Il film è nato dalla collaborazione con la regista Elisa Amoroso e, sarà possibile vederlo nelle sale cinematografiche dal 17 al 19 Settembre.

Insieme a lei alla Mostra del cinema di Venezia, il marito Fedez. I due hanno da poco festeggiato il primo anniversario del loro matrimonio e appaiono sempre più uniti e complici.