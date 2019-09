Chiara Ferragni, il grave lutto durante il Festival del cinema di Venezia: ‘Riposa in pace’: il triste messaggio d’addio sui social

Chiara Ferragni è una che ha combattuto per realizzare i suoi sogni, la terribile perdita poche ore fa ha scosso la sua sensibilità

Chiara Ferragni ha dimostrato più volte di non avere solo un bel corpo e una bella faccia, ma anche tanto carattere, una bella testa e sicuramente un gran cuore. E’ per questo che l’influencer non ha potuto fare a meno di dire addio ad una persona che negli anni è diventata parte della sua vita grazie ai suoi lavori e alla sua professionalità.

Chiara Ferragni, l’addio alla leggenda della moda

Una leggenda, una vera leggenda nel suo campo. E’ così che l’ha definito Chiara Ferragni nel suo post di addio. La moglie di Fedez, anche in giorni così belli e importanti per lei, non poteva non mandare un ultimo saluto per Peter Lindbergh.

Il fotografo, noto soprattutto per i lavori di Vogue, ha avuto la fortuna di lavorare con grandissime celebrità che ovviamente hanno avuto la stessa fortuna a finire tra le sue mani: il suo obiettivo ha immortalato l’anima, l’essenza degli artisti con cui ha lavorato. Uno degli ultimi è stata proprio Meghan Markle, moglie del principe inglese Harry.

L’addio a Peter Lindbergh

Non poteva che fare una storia Chiara Ferragni per mostrare tutto il suo dispiacere per il triste evento che ha scosso il mondo della moda. Aveva 74 anni il fotografo che ha reso immortali quelle che ancora oggi ricordiamo come le più invidiabili e osannate top model degli anni Novanta, da Linda Evangelista a Kate Moss, da Christy Turlington a Tatjana Patitz.

Un vero e proprio maestro della fotografia di moda contemporanea. A dare la triste notizia ufficiale è stato proprio il suo stesso account Instagram:

“È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Peter Lindbergh il 3 settembre 2019, all’età di 74 anni. Lascia la moglie Petra, la sua prima moglie Astrid, i suoi quattro figli Benjamin, Jérémy, Simon, Giuseppe e sette nipoti. Lascia un grande vuoto”.

Entrò nella squadra di Vogue America per volere di Grace Mirabella nel 1988. Le sue foto, i suoi ritratti avevano e hanno in comune tutti la voglia di mostrare la verità aldilà delle maschere. Chiara è stata una delle poche giovanissime ad avere la fortuna di lavorare con lui.

Chiara criticata per il look

Solo poche ore fa, Chiara è stata vittima degli haters che poco hanno amato il suo ultimo look. La influencer ha messo un vestito molto trasparente che mostrava tutta la sua biancheria.

Questa volta, forse ha osato un po’ troppo. D’altronde però, una come lei, può permettersi anche questi piccoli colpi di testa.

Le critiche anche come mamme

Ma di certo gli haters non si fermano alle critiche sull’aspetto. Spesso e volentieri anche il suo essere una buona mamma viene messo in discussione.

Ma ovviamente quelli che la criticano più ferocemente sono esattamente quelli che non hanno il coraggio nemmeno di metterci la faccia. Critiche costruttive vanno bene, ma mettere in discussioni sentimenti così puri come quelli di una mamma è troppo.