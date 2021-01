Chiara Ferragni, si apre la giacca: esce tutto, tradita dal riflesso

Continua a suscitare polemiche Chiara Ferragni: con il suo pancione sta facendo un foto bollente dietro l’altra: la giacca fa fuoriuscire tutto.

Si diverte a suscitare polemiche Chiara Ferragni: in tanti le criticano il fatto che, adesso che è una mamma, dovrebbe fare più attenzione a quello che indossa o meglio a quello che non indossa.

Tra poco nascerà la sua prima femminuccia e il web non fa altro che chiedersi quando è fissata la data del parto e quale sarà il nome scelto dalla famosissima coppia Fedez Ferragni: sarà sicuramente un nome originale.

Chiara Ferragni, la giacca si apre ed è senza intimo

La biancheria è un optional per Chiara Ferragni soprattutto da quando ha scoperto di essere in attesa della sua seconda figlia. Non vedeva l’ora l’influencer di regalare al suo bellissimo Leone Lucia un fratellino o una sorellina e quando il sesso del nascituro è stato reso noto i suoi fan hanno fatto sicuramente festa.

Come Leone sicuramente la futura mini star del web sarà amatissima e seguitissima. Insomma, non ci resta che aspettare che la piccolina venga al mondo. Intanto però è la sua mamma a scatenare i fan con delle foto davvero provocanti.

Chiara non indossa la biancheria

Sotto il suo outfit all’ultimo grido Chiara non indossa l’intimo: il reggiseno adesso può anche finire nel cassetto dato che la gravidanza ha reso il suo seno, naturalmente piccolo, più corposo.

In tanti, prima che la notizia del secondo figlio arrivo diventasse ufficiale, pensavano che le sue forme fossero state ritoccate dal sapiente bisturi di un chirurgo.

Adesso che la notizia è nota a tutti, s’intuisce il motivo di un tale rigonfiamento. Il riflesso nello specchio che l’ha aiutata a realizzare la foto ha messo in luce il dettaglio piccante in maniera ancora più evidente.

Chiara sicuramente, anche questa volta, attirerà sul web tantissimi commenti positivi ma anche alcuni negativi: gli haters sono sempre pronti a giudicare!