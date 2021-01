Chiara Ferragni, la verità sul nome della figlia e la data di nascita

Cresce l’attesa per l’arrivo della secondogenita di casa Lucia/Ferragni. Ecco tutto quello che sappiamo sulla bambina.

I fan dell’influencer e del noto cantante italiano sono in trepidante attesa per l’arrivo della loro secondogenita.

A distanza di due anni dalla nascita del piccolo Leone, una bambina allargherà la famiglia, per la gioia dei parenti e dei followers sui social.

Nell’attesa che la piccola arrivi, ecco tutto quello che sappiamo già su di lei. Non è ancora nata, ma è già una diva!

Quando nascerà la piccola

Manca davvero poco alla nascita della secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni.

A rivelare il mese in cui avverrà il lieto evento è stata la stessa imprenditrice digitale, in occasione dell’ultima ecografia in 4D.

La piccola nascerà il prossimo febbraio 2021!

Siamo ancora a gennaio e Chiara sta per entrare nell’ottavo mese di gravidanza.

La Ferragni appare in ottima forma e forse sta ancora meglio di come stava nel corso della prima gestazione.

Dove nascerà e come si chiamerà

La coppia non ha rivelato apertamente dove avverrà il parto di Chiara, ma si suppone che avrà luogo in Italia.

Se Leone è nato a Los Angeles, infatti, la sorellina potrebbe essere costretta a farlo nel Bel Paese a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Per quanto riguarda, il nome, invece, la coppia vuole mantenere la suspense e non ci pensa neppure a farlo trapelare in anticipo!

Ciò che è noto è che la piccola prenderà entrambi i cognomi dei genitori, come il fratellino Leone, e si chiamerà quindi Lucia Ferragli.

Il nome “Lucia”, a questo punto, è escluso per evitare una ridondanza, mentre rimangono gettonati i nomi che iniziano per “L” per analogia con il primogenito della coppia.

Non rimane che attendere la nascita della bambina per scoprire di più sulla piccola figlia di Fedez e Chiara Ferragni!