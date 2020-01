Chiara Ferragni è una delle influencer più amate sul web. I suoi fan non potevano che commuoversi davanti al suo pancione

Uno scatto che ha fatto sicuramente venire la voglia a tutti di allargare la famiglia. Chiara Ferragni non ha mai nascosto la sua gioia di essere mamma. Il piccolo Leone è stato voluto, ma il desiderio di allargare la famiglia – sia da parte sua che da parte del marito Fedez- c’è da sempre.

Chiara Ferragni incinta e col pancino in mostra

Da brava influencer Chiara Ferragni non ha mai smesso di mostrarsi. Sui social ha mostrato il prima e il dopo del cambiamento del suo corpo e ancora oggi ricorda con gioia quel momento che non può che definire magico. Le donne che aspettano un figlio vivono sensazioni ed emozioni difficili da sintetizzare con parole. Sono piene di gioia per le piccole cose perché protagoniste di un vero miracolo: la vita. Ma le paure non mancano.

Fedez e Chiara presto genitori di nuovo

La Ferragni al momento non è incinta. Non c’è stato alcun comunicato, eppure la voglia di un secondo figlio non manca né a lei né a Fedez. Da cosa si intuisce? Dalla tenerezza con la quale condividono le foto di famiglia. Solo pochi minuti fa, Chiara ha voluto mostrare ai fan una foto inedita col pancione di quando aspettava il suo Leoncino. Ecco una delle stories che ieri ha voluto condividere ricordando il suo magico momento.

Un bambino fortunato Leo, perché si ritrova a crescere con dei genitori speciali e molto amati. Sicuramente presto la famiglia si allargherà visto che il desiderio c’è ed è vivo. I fan non aspettano altro. Una bella femminuccia sarebbe sicuramente l’ideale!

Chiara per il momento ha deciso di cancellare il post, forse per evitare che qualcuno potesse pensare ad una seconda gravidanza.