Quanto guadagnano Taylor Mega, Chiara Ferragni…?: tutte le entrate reali delle blogger e degli influencer

Siete curiose di scoprire quanto guadagno le star del web? Ecco un elenco di moltissime giovani blogger con i rispettivi guadagni

Molte oggi giorno sono le giovani che lavorano sui social e con i social. Parliamo appunto di numerosissime blogger o influencer, che negli ultimi anni hanno spopolato sul web con numerosissimi fan.

Chi sono le influencer più pagate?

A quanto pare omrai i social sono diventati proprio una piattaforma molto richiesta dove si lavora e addirittura si guadagna anche piuttosto bene. Lo sanno bene anche le nuove icone del web che, con i loro numerosissimi followers e post giornalieri hanno riscosso un enorme successo. A quanto pare infatti tra le giovani influencer o blogger, quel che sia, spopolano le più amate. Parliamo appunto di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis Chiara Blasi e tante altre.

Queste giovani ragazze infatti non solo sono famose nel mondo dello spettacolo, ma grazie ai loro continui post, foto e video, ottengono anche un bel guadagno sostanziale.

Il guadagno delle Influencer

Molte infatti oggi giorno sono le giovani che si affidano al mondo del web. C’è chi ci riesce al primo colpo e chi invece ci prova ma senza risultato. Grazie a questo nuovo lavoro, infatti queste giovani, hanno fatto dei social un vero e proprio mercato economico. Tra le più in voga e tra le più pagate del momento infatti troviamo il volto noto della moda, Chiara Ferragni. Il post della bellissima Chiara può arrivare addirittura a guadagnare circa 58mila euro, ma non è da meno Gianluca Vacchi che con i suoi 12mila followers, guadagna per ogni post circa 44mila euro.

Insomma, somme davvero da capogiro se si pensa che l’unico sforzo che fanno è cliccare un pulsante sul telefono, eppure guadagnano più di un semplice operaio e di un dottore.

Ma bando alle ciance, adesso metteremo una lista dei tantissimi blogger e influencer che grazie al loro ” lavoro” si guadagnano da vivere

Fedez: 8,9 milioni di follower, 28.500€

Mariano Di Vaio: 6,2 milioni di follower, 21.000€

Valentina Fradegrada: 2,1 milioni di follower, 10.000€

Giulia De Lellis: 4,5 milioni di follower, 8.000€

Chiara Biasi: 2,4 milioni di follower, 8.000€

Taylor Mega: 2,2 milioni di follower, 7.000€

Chiara Nasti: 1,7 milioni di follower, 3.000€

Insomma, sembrano essere proprio somme eccessive, ma a quanto pare al momento, il non fare niente produce più frutti di quanto si possa credere.