Chiara Ferragni incinta, il figlio Leone rivela la gravidanza sul profilo di Fedez

Chiara Ferragni è già mamma del piccolo Leone, eppure è proprio il figlio a rivelare alla famiglia la seconda gravidanza. Fedez mostra tutto sui social

Il rapper Fedez e la sua bella e brava moglie Chiara Ferragni sono molto seguiti sui social ed è per questo che la storia del rapper non poteva passare inosservata.

Chiara Ferragni incinta: la rivelazione di Leone

Fedez e Chiara sono diventanti genitori da poco eppure entrambi hanno rivelato di non volersi fermare ad un solo pargoletto. I fan non vedono l’ora di vedere il fratellino o la sorellina di Leone. Già il primo è un vero capolavoro, figuriamoci gli altri! Bello, biondo e con gli occhi azzurri, sembra un angioletto ma ha lo sguardo vispo e attento che ha ereditato da entrambi i genitori.

Poche ore fa, ha fatto sorridere tutti i fan dei Ferragnez con una mossa che ha annunciato l’arrivo di un altro bebè in casa. Già vuole compagnia il piccolo Leone? Forse la sua cagnolina non gli basta più.

Fedez: Leone e la premonizione della gravidanza

Ma davvero Chiara Ferragni incinta? In realtà Fedez prende in giro una vecchia credenza popolare secondo la quale un bambino che in casa fa un certo movimento preannuncia l’arrivo di una gravidanza.

In pratica Leone si alza dal pavimento facendo forza sulle braccine e formando un arco le sue gambine. Fedez, ovviamente, sottolinea che il suo bambino lo fa praticamente sempre. Magari, potrà ricredersi se si verifica davvero quanto detto dalla credenza popolare. Magari non sono verità scientifiche, ma un fondo di verità c’è sempre.

Chiara sicuramente la prenderebbe bene. Anche in una ultima intervista ha raccontato della sua volontà di diventare mamma di nuovo. Certo i figli non si programmano, ma magari questa piccola storia di Fedez potrebbe essere l’inizio per pensare seriamente a mettere al mondo un fratellino per Leone o magari una bella sorellina.