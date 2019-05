Chiara Ferragni, irriconoscibile, costretta a tagliare tutti i capelli: “Non si possono guardare”

Chiara Ferragni, dice addio alla sua chioma bionda. Il suo nuovo look, ‘non si può guardare’: ecco come si è mostrata l’influencer

Chiara Ferragni, la bellissima influencer che da poco ha compiuto 32 anni, come è noto è finita tra le polemiche per aver afittato, sborsando una cifra da capogiro, il noto parco giochi per Famiglie, ‘Gardaland’, lasciando però Leone a casa.

Nelle ultime ore però oltre alle polemiche riguardanti le modalità di svolgimento dei festeggiamenti per il suo compleanno, la cara Ferragnez, è finita nell’occhio del mirino per il suo nuovo look.

Chiara Ferragni, il nuovo look divide i follower

Chiara Ferragni, moglie di Fedez e madre del piccolo Leone, ha detto per sempre addio ai suoi ondeggianti capelli biondi, che da sempre incorniciavano il suo viso dolce e il suo sguardo di ghiaccio.

Ha scambiato la sua folta chioma, per seguire le tendenze 2019, optando per un caschetto corto e dritto, sfoggiato in occasione del Festival di Cannes.

Un cambiamento definito da alcuni ‘radicale’ che misto all‘outfit, non proprio nel suo classico ‘Stile Ferragni’, ha diviso i Follower. Una parte ha apprezzato decisamente il nuovo look della bellissima influencer, altri invece hanno polemizzato senza alcuna pietà, scrivendole in soldoni, che con questo nuovo taglio di capelli ‘non si può proprio vedere’, ma ecco cosa si legge tra i commenti più fantasiosi:

“Sarò fuori dal coro.. viso e vestito bellissimo ma quei capelli non si possono vedere!! sembra che te li abbiano attaccati”

e ancora, chi oltre a criticare il suo taglio, fa riferimento al suo outfit, al quanto inusuale, per quanto possa essere un capo di alta moda, paragonandola ad un ‘lampadario sadomaso’:

“Non ci siamo! Un po’ effetto lampadario sadomaso”

Ecco il look sfoggiato da Chiara Ferragli al Festival di Cannes, a voi è piaciuto?