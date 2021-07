In questi giorni si è presa una pausa dalla sua vita frenetica, rilassandosi a Forte Dei Marmi con i suoi figli, ma non perde l’occasione per sfoggiare le sue curve.

L’imprenditrice digitale è in vacanza insieme a tutta la sua famiglia senza Fedez, però non rinuncia a degli scatti a dir poco bollenti.

Chiara Ferragni a Forte dei Marmi

Come abbiamo già accennato, Chiara Ferragni si trova in vacanza in compagnia dei figli Vittoria e Leone, con sua sorella Valentina e sua mamma Marina.

Ha passato delle stupende giornate, tra buon cibo, sole, relax e divertimento.

Purtroppo, questi fantastici giorni l’ha dovuti trascorrere senza il suo amato maritino, Fedez.

Il rapper in questo momento si trova in Salento, dato che è impegnato con il noto programma condotto da Elisabetta Gregoraci, Battiti Live, per esibirsi insieme ad Orietta Berti con “Mille”.

I due insieme ad Achille Lauro, hanno lanciato la nuova hit dell’estate.

Un tormentone che sta facendo ballare e cantare tutti, anche sua moglie Chiara che spesso la inserisce come sottofondo nelle sue stories Instagram.

Lei è una delle influencer più importanti anche a livello mondiale.

Di certo non poteva non far impazzire i suoi follower con degli scatti in bikini mozzafiato, durante la sua lunga vacanza.

Chiara Ferragni è esplosiva – Foto

Anche questa volta, la famosa imprenditrice digitale ha voluto deliziare i suoi follower, raggruppando una serie di foto, che lei ha descritto:

“Il meglio di questi giorni a Forte Dei Marmi”

Ben 10 foto, dove c’è lei insieme ai suoi figli e alla sua famiglia.

Delle giornate bellissime, che di certo non scorderà facilmente.

Ma la prima immagine ha mandato in tilt l’intero web.

Chiara si è mostrata con un bikini arcobaleno di Calzedonia che le sta benissimo, in ginocchio sul lettino da spiaggia, completamente baciata dal sole.

Il post in pochissimo tempo ha raggiunto più di 200 mila mi piace e oltre 600 commenti.

La maggior parte dei follower hanno apprezzato la provocante posa, ma tanti altri sono rimasti delusi dall’assenza di Fedez, che avrebbe reso le immagini di famiglia molto più complete.

Leggi anche –> Kim Kardashian a Roma, senza niente addosso cerca di coprirsi il décolleté – Foto