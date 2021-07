La famosa influencer californiana ha scelto proprio il nostro Paese per un progetto speciale: il suo ultimo scatto a Roma fa impazzire il web.

E’ una vera bomba sexy, la star ha mandato in tilt i suoi fan con uno scatto a dir poco sensuale, vediamolo.

Kim Kardashian a Roma

In questi giorni l’iconica Kim è in compagnia di Mario Dedivanovic e Chris Appleton, il suo make up artist e parrucchiere di fiducia nella Capitale.

Non sappiamo molto del perché lei si trovi a Roma, ma a quanto pare non è per una semplice vacanza, ma per un progetto speciale.

ìGrazie ad alcuni avvistamenti, abbiamo visto l’ex moglie di Kanye West con la sua cara amica Kate Moss.

Inoltre, ha pubblicato vari scatti su Instagram durante una passeggiata al Colosseo.

Come tutti sanno, Kim non sceglie mai dei semplici outfit, infatti per visitare l’Anfiteatro Flavio, ha scelto delle infradito celesti, non molto comode per camminare a Roma.

Invece quando pochi giorni fa è andata al Vaticano ha sfoggiato un lungo abito bianco con pizzo e trasparenze molto sensuale ma decisamente poco sobrio.

Poco fa ha voluto dare un buongiorno speciale ai suoi fan attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto davvero bollente, vediamolo.

Kim Kardashian, lo scatto a luci rosse a Roma

Kim Kardashian, è una vera icona e come tutti sapranno, lei è una delle influencer più seguite al mondo.

Infatti ha ben 232 milioni di follower che la seguono e sostengono ogni giorno.

Nel suo ultimo scatto, si è mostrata appena sveglia con make up e acconciatura impeccabili, nel suo hotel a Roma.

Kim è completamente senza vestiti, ma ha cercato di coprirsi tenendo un lenzuolo con le mani.

Però il suo prosperoso décolleté è incontenibile, per questo si è notato ugualmente.

Un’immagine a luci rosse che ha scatenato i suoi ammiratori, soprattutto fan italiani.

Il post ha raggiunto più di 1.300.000 mi piace, numeri da capogiro.

Purtroppo non sappiamo per quanto tempo ancora resti a Roma, ma sicuramente sarà un viaggio che porterà sempre nel cuore.

Leggi anche –> Quanto guadagnano Taylor Mega, Chiara Ferragni…? Le entrate reali delle blogger e degli influencer