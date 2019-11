Chiara Ferragni e il nudo integrale online. Le foto della fashion blogger senza censura fanno il giro del web

Chiara Ferragni è una delle fashion blogger più seguite sui social, spesso protagonista di scatti bollenti e da censura. Insieme a Fedez forma una delle coppie artistiche più quotate e seguite degli ultimi anni.

Delle vere proprie Star sui social, amano entrambi condividere la loro vita quotidiana e professionale sui social.

L’influecer poche ore fa è stata protagonista di un incidente davvero bollente, alcune foto di ‘nudo integrale’ si sono diffuse sul web. Scopriamo di più sulla vicenda.

Fedez e le foto di nudo integrale della Ferragni

Nelle ultime ore Fedez è stato vittima di una trappola da parte de ‘Le Iene’, i quali lo hanno invitato presso i loro studi dopo una presunta segnalazione da parte di un ignoto, che avrebbe inviato alla redazione delle foto di sua moglie completamente nuda. La reazione del rapper lascia tutti senza parole. Scopriamo di più.

Uno scherzo e un allarme quello de ‘Le Iene’ andato in onda nell’ultima puntata del noto format targato Mediaset.

Fedez convocato presso gli studi de Le Iene è vittima di uno scherzo di Matteo Viviani il quale ha indagato sul fenomeno del deepnude, il quale consente di realizzare fotomontaggi falsi ma ultra-realistici di donne nude, le quali vengono letteralmente svestite con un programmino ad hoc.

La reazione del rapper agli scatti senza veli della Ferragni

Mostrate le foto a Fedez, il rapper appare in un primo momento molto titubante per la presenza di un pearcing sull’ombelico della moglie, confermatogli a seguito di una telefonata. Il marito della Ferragni ci casca, credendo che quei fotomontaggi ricreati con il programmino prima citato siano reali.

Dopo la confusione iniziale, decide di inviarle alla moglie, che lo rassicura dicendole di avere le foto originali e che quelle in realtà sono state modificate. Il rapper però ammette di esserci cascato con tutte le scarpe e esordisce:

‘Evidentemente hanno modificato la parte sotto, ma sono fatte veramente bene’

Ecco le foto ‘photoshoppate che ritraggono l’influencer nuda (l’articolo continua dopo la foto):

DeepNude, Le Iene lanciano l’allarme

Uno scherzo che nasconde al contempo un’allarmante realtà. Dall’indagine della Iena è infatti emersa l’esistenza di numerosi forum e community in cui gli utenti richiedono a chi capace di ‘spogliare’ le donne con l’utilizzo dell’apposito programma, di farlo dietro pagamento. Spesso tra le foto richieste vi sono anche quelle di ragazzine minorenni.

A testimoniare, Fabiana vittima del deepnude, una maestrina delle elementari che ama tantissimo il suo lavoro:

‘Mi sono sentita come se mi avessero violentata, Finché rimangono in rete sono ovviamente preoccupata, non vado a letto serena’

La donna ha provato invano a contattare il sito internet senza alcuna risposta, per poi denunciare alla polizia, e attualmente è in attesa che vengano presi provvedimenti in merito.