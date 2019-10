‘Un piccolo dildo’ Chiara Ferragni, l’accessorio piccante nella foto non passa inosservato

Chiara Ferragni, in vacanza a Capri, lo ‘mostra a tutti’, l’accessorio piccante infiamma i follower

Chiara Ferragni è una delle Influencer più seguite degli ultimi anni. Idolo di tante ragazze, la moglie del rapper Fedez nelle ultime settimane è riuscita a conquistare il suo pubblico con l’Uscita di ‘ChiaraUnposted’.

Non solo un semplice documentario, rivelò Elisa Amoruso al Corriere della sera, sulla sua vita da influencer bensì un progetto focalizzato sulla creazione della sua ‘identità digitale’, che l’ha resa una delle imprenditrici italiane più influenti di quest’epoca.

Chiara Ferragni in vacanza a Capri: lo mostra a tutti senza vergogna

Dopo la partenza per alcune settimane da parte di Fedez, che probabilmente si vocifera sia partito per registrare Pechino Express, la Ferragni sta sopperendo alla mancanza di suo marito godendo di alcuni giorni di relax nella bella isola Caprese.

Nei suoi ultimi scatti, tra i dolci al ‘Riccio di Anacapri’ e riflessa nello specchio probabilmente dell’hotel in cui sta alloggiando, i fan non hanno potuto che notare un piccolo dettaglio nelle foto postate nelle ultime ore.

‘Senza Vergogna’ e con la lingua di fuori lo mostra proprio a tutti. Che cosa? il suo nuovo accessorio di moda, un piccolo ciondolo che pare sia proprio a forma di ‘dildo’.

La reazione dei fan

Molti dei fan non si sono neanche accorti del nuovo sexy ciondolo della Ferragni, che poggia delicatamente sul seno dell’influencer, altri invece si sono indignati asserendo quanto non sia necessario che indossi qualsiasi cosa le venga detto di indossare, per una questione anche di rispetto nei confronti del suo piccolo Leone.

Come al solito i fan si sono schierati, altri ancora quasi se ne sarebbero addirittura innamorati. Non starà per essere lanciata una nuova moda? Staremo a vedere.

Ecco di seguito lo scatto che ha fatto scalpore tra i fan: