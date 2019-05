Chiara Ferragni compleanno nella bufera: affitta Gardaland ma lascia il figlio a casa, ecco quanto ha speso

Chiara Ferragni e Fedez sono molto seguiti sui social ed è per questo che tutto quello che fanno fa un grosso eco. Per il compleanno di Chiara in affitto Gardaland

Chiara Ferragni ha festeggiato i suoi 32 anni con gli amici a Gardaland. Un posto magico in cui riscoprirsi bambini e divertirsi senza limitazioni. C’è però chi non ha trovato corretto l’atteggiamento della coppia e la scelta di prendere in affitto un intero parco divertimento, tra l’altro, senza portare con sè il proprio figlio Leone che forse – data la speciale location- avrebbe gradito.

Chiara Ferragni, polemiche per il suo compleanno

Un compleanno che Chiara Ferragni e Fedez non dimenticheranno mai. La influencer più famosa di Italia ha mostrato a tutti come ama divertirsi. Con i suoi amici, i familiari e il marito ha spento le 32 candeline. Tra uno scatto e l’altro però, a parte gli auguri, non sono mancate le polemiche.

Lo scorso 7 maggio Chiara Ferragni ha compiuto 32 anni e dopo una cena in famiglia, ora ha deciso di festeggiare insieme agli amici. E lo ha fatto in grande stile e in un posto particolare nel bellissimo parco di Gardaland, ribattezzato Chiaraland.

Chiara spese pazze per Gardaland e non porta con sè Leone

Dopo le critiche per la festa di Fedez al supermercato, ora la Ferragni deve anche rispondere all’ennesima accusa del web. Ancora una volta, non è passato inosservato il fatto che la influencer abbia deciso di fare tutto non badando al portafogli. Leggo.it ha anche svelato il costo della festa, secondo il sito la Ferragni avrebbe speso non meno di 2.500 euro, più l’affitto della location che sarà costato da solo un occhio della testa.

Ne è valsa sicuramente la pena, visto che si sono diverititi tutti. Poi, se uno se lo può permettere non c’è – in fondo- nulla di male. C’è però chi ha notato una assenza particolare: quella di Leone, il figlio della coppia. Quslcuno ha commentato così:

“Sei a Gardaland, no a Chiaraland, basta con queste manie di protagonismo per favore, hai 40 anni“.

Altri hanno sottolineato l’assenza di Leone:

“Andare a Gardaland senza il proprio figlio credo sia una delle cose più meschine che si possano fare non me ne frega un ca**o se sie te famosi siete dei genitori di m*rda”

Non è la prima volta che i due lasciano il figlio a casa: nelle ultime settimane si sono concessi una vacanza, una sorta di seconda luna di miele in Polinesia, e ovviamente Leone essendo ancora troppo piccolo è rimasto a casa. Ma questa volta, forse, gli sarebbe piaciuto venire.