Nuovo appuntamento con la trasmissione di approfondimento sui casi di cronaca con Federica Sciarelli su Rai3 dalle 21.20.

Molti saranno i casi trattati durante la consueta puntata del mercoledì sera di Chi l’ha visto con servizi esclusivi e gli appelli da casa.

Tutti gli approfondimenti sulle persone scomparse con le segnalazioni dei telespettatori. Questo e molto altro stasera su Rai 3.

Chi l’ha visto, anticipazioni: il caso dell’influencer Algero Corretini

Sembra essersi risolto in maniera positiva il caso di Algero Ferretti. Il giovane influencer era sparito misteriosamente ed a dare l’allarme chiamando la redazione del programma era stata la fidanzata.

Dopo qualche giorno Ferretti è riapparso sui social rassicurando tutti, ma molto punti della vicenda restano ancora oscuri.

Sarà proprio 1727wrldstar alias Corretini, conosciuto sul web per il video “Fratelli” a spiegare cosa sia accaduto.

Puntata di mercoledì 16 dicembre: cosa è accaduto dopo l’arresto di Gabriele?

Federica Sciarelli tornerà sul caso di, Valentina Ferrari, la donna che era scomparsa dall’ospedale di Livorno dopo un sms preoccupante al fratello.

Nelle scorse settimane ci sono state diverse svolte a partire dalla comunicazione degli inquirenti che Valentina stava bene ed era stata ritrovata.

In seguito il fidanzato Gabriele, figura controversa fin dall’inizio è stato arrestato per essere l’autore del pestaggio che aveva provocato il ricovero della donna.

In studio verranno mostrati filmati ed approfondimenti sul caso.

Nella prossima puntata Documenti e interviste esclusive sul caso di Valentina, Gabriele e Patrizia, che è tornata a #Livorno dopo l’arresto dell’uomo. Mercoledì #15dicembre alle 21:20 in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/CiDDhcvoRB — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) December 15, 2020

Altri approfondimenti: Mauro Romano ed il giallo di Sollicciano

Altri casi che verranno trattati saranno il mistero della scomparsa del piccolo Mauro Romano nel 1973, poiché la difesa dell’uomo che è stato di recente indagato per sequestro ha annunciato nuove azioni.

Infine si farà il punto sul caso che sta sconvolgendo l’Italia: il giallo dei cadaveri ritrovati nelle valigie a Sollicciano.

E poi le storie delle persone scomparse con i racconti delle famiglie e gli interventi in diretta dei telespettatori che hanno segnalazioni importanti da fare.

Per non perdersi la puntata basta sintonizzarsi su Rai 3 alle 21.20 o collegarsi a RaiPlay per vedere la trasmissione in streaming.