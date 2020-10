Chi l’ha visto? Anticipazioni 21 ottobre: svolta nei casi di Giggino e Lucia

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con i casi più seguiti di cronaca ed i servizi esclusivi di “Chi l’ha Visto?”.

In studio come sempre Federica Sciarelli raccoglierà le testimonianze dei famigliari delle persone scomparse che chiedono aiuto, tutte le storie del prossimo appuntamento.

Chi l’ha visto, anticipazioni: Giggino e Lucia

Uno degli appuntamenti storici della settimana torna come di consueto il mercoledì sera su Rai3 per cercare di far luce sui casi irrisolti della cronaca attuale.

La redazione della trasmissione “Chi l’ha visto?” sarà ancora una volta in prima linea per approfondire gli elementi ancora oscuri della vicenda di Giggino Wi-Fi.

Luigi Celentano, oggi poco più che ventenne, scomparso da Meta di Sorrento nel 2017, stato riconosciuto dalla madre in un video proveniente da Novara grazie alla segnalazione di uno spettatore.

Dopo che la scorsa settimana l’inviata della trasmissione di Rai3 si era recata sul posto per cercare conferma sull’identità del ragazzo ripreso.

Molti testimoni hanno confermato che il ragazzo del video è conosciuto in zona ma nessuno sa chi sia. Si sposterebbe con uno zaino contenente un pallone, una radio e una cassa, elementi che si legherebbero alla personalità di Luigi.

Dopo aver intervistato anche il padre del giovane la trasmissione di Federica tornerà a Novara per scoprire nuovi indizi. Sarà davvero Giggino il ragazzo del video?

Altro caso ancora insoluto è quello di Lucia Caiazza, morta in ospedale in condizioni ancora misteriose. Unica certezza è che la donna aveva la milza lacerata.

Le sorelle di Lucia erano intervenute in trasmissione per cercare risposte, sospettando una morte avvenuta in conseguenza di calci violenti ed ora è giunta una svolta.

Il compagno della donna è stato arrestato e nella puntata di mercoledì 21 famiglia e telespettatori vedranno l’intervista esclusiva rilasciata dall’uomo all’inviato Giuseppe Pizzo.

Nella prossima puntata Non è stato l’incidente: “Lucia uccisa dai suoi calci”, dai dubbi delle figlie all’arresto del compagno Mercoledì #21ottobre alle 21:20

su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/edB79lXRWb — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 20, 2020

Tutti i casi di mercoledì 21 ottobre, su Rai3

In studio verranno trattati come di consueto altri casi di persone scomparse. I parenti o chiunque abbia notizie possono infatti mettersi in contatto con la trasmissione in diretta tramite gli account social o tramite il numero di telefono, lo 06-8262.

Sulla pagina web della trasmissione inoltre sono sempre aggiornate le schede degli scomparsi.

L’appuntamento è con Federica Sciarelli, tutti i mercoledì alle 21.20 su Rai3 o in streaming su RaiPlay.