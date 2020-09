Chi è Jessica Antonini la tronista di Uomini e Donne? Biografia e curiosità

La tronista Jessica Antonini ha già fatto la sua scelta dopo 3 appuntamenti: scopriamo qualcosa in più sulla bella tatuatrice amante delle rane.

Tronista di Uomini e Donne 2020-2021 ha stupito tutti facendo subito la sua scelta dopo solo 3 appuntamenti: Davide Lo Russo è la sua dolce metà.

Ma cosa sappiamo sulla tatuatrice dagli occhi penetranti, Jessica Antonini? Vita privata, carriera e curiosità.

Jessica Antonini, chi è la tatuatrice mamma ed ex modella?

Jessica Antonini è una splendida donna di quasi 30 anni, mora con occhi azzurro cielo e un sorriso che rapisce.

Originaria di Rieti, precisamente di Gavignano Sabino, è nata nel 1991. Dopo aver vissuto a Milano è tornata nella sua città natale per stabilircisi definitivamente.

Racconta nel video di presentazione di Uomini e Donne di aver avuto un pessimo rapporto con il padre ma un ottimo con la sua amata mamma.

Il padre di Jessica, si legge su Chiecosa, era un uomo autoritario e concentrato più sul lavoro che sulla famiglia e lei ha sofferto questo aspetto di lui.

La madre invece è sempre stata il punto cardine della sua vita, una donna amorevole e sempre pronta ad aiutare la figlia in qualunque difficoltà.

Proprio a causa del brutto rapporto padre-figlia, Jessica a 18 anni è scappata di casa fuggendo a Milano con pochi spicci in tasca. Non era facile vivere in una grande città tutta sola, ha confessato la donna, ma ce l’ha fatta con le sue sole forze.

Dopo esser diventata mamma di Kevin, suo figlio di 5 anni, ha capito che i genitori possono fare errori e ha deciso di ricucire il rapporto con suo papà.

Al momento Jessica lavora come impiegata alle Poste per avere un’entrata sicura e poter mantenere lei e suo figlio Kevin. Oltre a quest’occupazione lavora anche come tatuatrice.

In passato ha fatto la modella e indossatrice per piccoli marchi motivo per cui non è molto famosa in questo ambito: era un occupazione che le permetteva di pagare le bollette, nulla di più.

La partecipazione a Uomini e Donne 2020-2021 le avrà certamente dato più visibilità anche se la sua esperienza televisiva è terminata presto: dopo 3 appuntamenti ha scelto con chi uscire dal programma.

Vita privata e curiosità

Sullo splendido corpo tonico della tatuatrice Jessica Antonini si possono ammirare svariati tattoo come quello del viso di Marilyn Monroe e una grande rosa sul braccio.

Sulla sua vita privata non si sa molto, l’identità del padre di Kevin è taciuta dalla donna che probabilmente non vuole rendere pubblici tutti gli aspetti della sua vita privata.

In ragione di ciò si pensa che abbia frettolosamente fatto la sua scelta a Uomini e Donne per non approfondire la conoscenza con Davide Lo Russo sotto i riflettori.

Jessica non è in cerca del classico uomo ricco e prestante, vorrebbe trovare una persona che sappia tenergli emotivamente testa e che le possa dare le certezze e le sicurezze di cui ha bisogno.

Ha una passione spropositata per le rane: ne ha tantissime finte e persino 2 vive che tiene in casa. La passione per quest’animale è nata da un regalo che le fece il suo papà da piccola.

Oltre all’amore per suo figlio e per le rane, Jessica ama la musica ed è una fan di Vasco Rossi.