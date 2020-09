Uomini e donne, Jessica sceglie Davide: la risposta del corteggiatore spiazza

Colpo di scena a Uomini e Donne, Jessica sceglie dopo solo tre puntate: ecco cosa gli ha risposto il suo corteggiatore Davide

Colpo di scena a Uomini e Donne. Dopo solo tre puntata, Jessica ha deciso di scegliere Davide Lo Russo, ecco cosa le ha risposto.

Uomini e Donne, la scelta di Jessica

Da poco meno di due settimane è tornato il seguitissimo programma di Canale 5 ‘ Uomini e Donne‘ condotto da Maria De Filippi. Tra le troniste che hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico vi è Jessica che, oltre ad essere bella, è riuscita a far emergere in poche puntata il suo carattere: una donna alquanto pragmatica in amore, a differenza di molti altri volti passati dal dating show.

In meno di un mese, la tronista ha le idee chiare sul suo futuro al di fuori della trasmissione. Secondo quanto riportato dal sito Il VicolodelleNews la giovane ha scelto Davide Lo Russo. Tra i due è subito nata una forte intesa e hanno capito, in poco tempo, di provare una forte attrazione fisica. Ma qual è stata la sua risposta?

La risposta di Davide Lo Russo

Pare che tra i due sia scattato il cosiddetto colpo di fulmine. Sin dalla prima puntata, i telespettatori hanno subito notato la complicità tra Davide e Jessica. Per questo motivo, inaspettatamente, la giovane ha fatto la sua scelta: di vivere questa conoscenza lontano dai riflettori.

Scelta record per la storia del programma. Sono, infatti, bastate solo tre puntate per giungere ad una decisione. Il suo desiderio di uscire dalla trasmissione con il corteggiatore si è manifestato in modo talmente fulmineo che la produzione di Uomini e Donne non ha avuto nemmeno tempo di organizzare la classica cascata di petali che incornicia momenti simili. Ad ogni modo Lo Russo ha risposto sì!