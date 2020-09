Chi è Elisabetta Gregoraci: età, figlio, curiosità e flirt in corso

Scopriamo di più su uno dei personaggi più vociferati del momento, la modella e showgirl italiana Elisabetta Gregoraci.

Dall’infanzia agli esordi, fino ad arrivare al successo e alla vita privata della concorrente del Grande Fratello Vip!

Chi è Elisabetta Gregoraci

Nasce a Soverato, in provincia di Catanzaro, l’8 febbraio del 1980, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Nel 1997 viene eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia, dopo di che intraprende la carriera di modella sfilando per noti brand.

Successivamente diventa testimonial, conduttrice e partecipa a vari progetti come comparsa. Trova ampio spazio nel programma “Buona domenica”, dove ricopre il ruolo di opinionista e ballerina.

Nell’estate 2006 balza al centro della cronaca perché presente in intercettazioni telefoniche relative all’inchiesta Vallettopoli.

Il programma che la consacra a conduttrice tv è Made in Sud, che presenta per varie stagioni dal 2012 al 2017. Nel 2020 torna in tv come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Vita privata e curiosità

Elisabetta Gregoraci è stata sposata con il noto imprenditore Flavio Briatore, più giovane di lui di 30 anni. I due sono convolati a nozze nel 2008.

Dalla relazione è nato, il 18 marzo del 2010, Nathan Falco Briatore, che oggi ha 10 anni.

La coppia ha deciso di mettere da parte rancori e divergenze per il bene del piccolo, che ha bisogno di crescere serenamente.

Dopo la rottura con Briatore, la Gregoraci ha avuto una relazione con Francesco Bettuzzi, il fondatore di Pure Herbal, azienda che come testimonial ha proprio Elisabetta. La liaison, però, è giunta presto al capolinea!

Nella casa del Grande Fratello Vip, la Gregoraci sembra essersi molto avvicinata al modello italiano Pierpaolo Pretelli, come lei concorrente di quest’edizione del reality show di Canale 5.

La donna è molto attiva sui social, e in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 1 milione e 200 mila followers!