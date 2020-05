Cheesecake light all’arancia: senza grassi e senza zucchero, buonissima

La Cheesecake light arancia e cannella è il dessert dietetico perfetto. Facile da fare senza cottura: un dolce con poche calorie ma davvero buono da morire.

La cheesecake light arancia e cannella è davvero strepitosa! Ha degli ottimi valori nutrizionali: poche calorie, un gusto delizioso ed un aspetto molto invitante.

La ricetta è molto semplice da realizzare, è senza cottura in forno e non si usa la gelatina. Il dolce dovrà però riposare in frigorifero per 5 ore prima di essere servito.

La cheesecake light arancia e cannella è dietetica e leggera, fatta solo con ingredienti sani e poco calorici: la ricotta light invece di panna e mascarpone, le fette biscottate invece dei biscotti, poco miele al posto dello zucchero, niente burro!

Una porzione di questo dolce ha decisamente meno calorie rispetto ai classici dolci pieni di zuccheri aggiunti e grassi saturi.

Ricca di vitamina C e povera di grassi, questa ricetta contiene una spezia amica della dieta: la cannella.

La cannella è una spezia deliziosa che sposa perfettamente con l’arancia ma soprattutto aiuta ad accelerare il metabolismo e bruciare più calorie!

Cheesecake light arancia e cannella: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per 8 porzioni

Per la base avrete bisogno di:

8 prugne secche denocciolate

20 fette biscottate classiche

25g miele

40ml olio di cocco

cannella in polvere q.b.

Per la crema avrete bisogno di:

600g ricotta light

25g miele

150ml succo di arancia

20g scorza di arancia grattugiata

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

cannella in polvere q.b.

Per la decorazione userete:

6 cucchiai di marmellata di arance senza zucchero

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° e prendete una tortiera apribile da 20 cm di diametro. Foderatela accuratamente con della carta forno.

Iniziamo preparando la base della cheesecake:

Mettete in un mixer le fette biscottate con le prugne, mixate. Uniamo anche il miele, l’olio e la cannella. Frulliamo fino ad ottenere un composto amalgamato, in caso contrario aggiungete un goccino di acqua. Trasferiamo il composto nella tortiera e aiutandoci con le mani o con il dorso di un cucchiaio compattiamo la base creando un guscio contenitivo.

Riponiamolo in frigorifero e passiamo alla preparazione della crema.

In una pentolino mettete tutti gli ingredienti necessari per la crema e mescolateli con una forchetta per ottenere un composto liscio ed omogeneo. Ora mettete sul fuoco il pentolino e quando arriverà a bollore cuocete per circa 10 minuti a fuoco dolce. Poi lasciate raffreddare la crema per mezz’ora a temperatura ambiente.

Ora assembliamo la cheesecake!

Tirate fuori dal frigorifero il guscio di biscotto e versateci sopra la crema raffreddata, livellate bene tutta la superficie con il dorso di un cucchiaio. Spalmate sopra la crema un sottile strato di marmellata di arance senza zucchero e poi riponete la cheesecake in frigorifero a raffreddare per minimo 5 ore.

Allo scadere del tempo la cheesecake sarà fredda al punto giusto per essere gustata, buona merenda!

