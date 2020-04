Cheesecake senza cottura mascarpone e cioccolato fondente: facile e pronta in pochi minuti

Cheesecake mascarpone e cioccolato fondente, una ricetta semplice e golosa senza cottura in forno. Un esplosione di dolcezza, irresistibile.

La nostra Cheesecake mascarpone e cioccolato fondente è così buona e facile che nessuno potrà resistergli!

Una ricetta molto semplice da fare non serve essere dei pasticceri provetti per realizzarla e poi, aspetto utile e comodissimo, è senza cottura in forno!

La base viene realizzata con dei biscotti secchi e del semplice burro, mentre la farcia con dell’ottimo mascarpone e della panna fresca che poi sarà ricoperta da una deliziosa ganash al cioccolato fondente.

Un dessert che amano grandi e piccini, una vera esplosione di dolcezza, è impossibile non fare il bis!

Vediamo insieme i passaggi e le dosi giuste per preparare la cheesecake al mascarpone e cioccolato fondente.

Cheesecake mascarpone e cioccolato fondente: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per la base

250g biscotti secchi (orosaiwa, o digestive,…)

80g burro fuso a bagnomaria

Ingredienti per la farcia e la ganash al cioccolato

Per la farcia:

250g mascarpone

200ml panna fresca

50g zucchero a velo

Per la ganash al cioccolato fondente

150g cioccolato fondente

100ml panna fresca liquida

130g gocce di cioccolato fondente per decorare

Preparazione

La cheesecake deve raffreddare in frigorifero per 6 ore affinché tutti gli ingredienti si compattino alla perfezione, vi consigliamo di prepararla la mattina per la sera oppure la sera per il giorno seguente!

Prendiamo una tortiera da 22cm foderandola con della carta forno. Prepariamo ora la base della nostra cheesecake:

Tritate finemente i biscotti riducendoli in polvere e uniteli al il burro fuso in una ciotola. Compattate fino ad ottenere un impasto ben amalgamato e trasferitelo nella tortiera. Stendete l’impasto usando il dorso di un cucchiaio e le mani fino a ricoprire tuta la tortiera, la vostra base è pronta mettetela in frigorifero a raffreddare!

Ora prepariamo la farcia:

In una ciotola sbattiamo con le fruste elettriche la panna e lo zucchero a velo, montatela fino a renderla spumosa e ben ferma. Prendete un altra ciotola, versateci il mascarpone e ammorbiditelo con una forchetta. Aggiungete con una spatola la panna montata mescolando dal basso verso l’alto. Prendete la base della cheescake dal frigorifero e versateci la farcia, riponete nuovamente tutto in frigorifero a raffreddare per almeno 2 ore.

Ora prepariamo la ganash al cioccolato:

30 minuti prima dello scadere delle 2 ore possiamo preparare la ganash al cioccolato fondente. In un pentolino scaldate la panna senza portarla ad ebollizione, poi toglietela dal fuoco e aggiungeteci il cioccolato fondente a pezzi. Mescolate fino a che il cioccolato non sarà completamente sciolto e avrete ottenuto una crema liscia e lucida. Lasciate che si raffreddi per 20 minuti. Allo scadere delle 2 ore prendete la cheesecake e versateci la ganash oramai a temperatura ambiente, con delicatezza livellate bene usando una spatola. Per concludere spargete le gocce di cioccolato su tutta la superficie della cheesecake, conferiranno croccantezza ad ogni morso. Rimettete la cheescake in frigorifero per 6 ore.

Dopo minimo 6 ore di riposo in frigorifero la vostra gustosissima cheesecake al mascarpone e cioccolato fondente è pronta per essere servita!

