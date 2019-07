Caterina Balivo ‘Sparisco’ addio ai social per la conduttrice: il motivo della decisione

Caterina Balivo, dopo la fine della trasmissione su Rai 1 Vieni da me, ha deciso di godersi le vacanze lontano da tutti tra l braccia del marito

Caterina Balivo conduttrice televisiva su RAI Uno ha deciso di mettere un pausa la sua vita lavorativa. La conduttrice infatti annuncia a tutti i suoi fan di ritirarsi per un po dalle scene del mondo televisivo per godersi il suo meritato relax.

Caterina Balivo in vacanza con il marito

La bravissima conduttrice napoletana, di Vieni da me, ha infatti deciso di mettere un po in pausa gli affari e di godersi finalmente le vacanze estive. La Balivo lo fa, volando sulle Dolomiti con il marito Guido Maria Brera.

La conduttrice ha avuto un anno molto produttivo per lei e soprattutto molto impegnato alla Rai con il programma Vieni da me. Come ogni personaggio dello spettacolo, anche Caterina dopo un lungo anno lavorativo ha deciso di rilassarsi e di dedicare un po del suo tempo alla famiglia, in primis ai suoi due figli Guido Alberto e Cora e poi al marito.

Caterina pausa dalla TV

La giovane conduttrice della Rai, infatti ha deciso di volare insieme alla sua famiglia in Alto Adige per rilassarsi con il fresco delle montagne. A quanto pare infatti Caterina, ha deciso di farlo, allontanandosi per un po dai social network, per dedicarsi al 100% alla sua famiglia. Sui social infatti la conduttrice fa sapere che per qualche giorno non posterà niente su Instagram:

“Sparisco per un po”

Prima di sparire definitivamente dalla circolazione, però Caterina, pubblica un video molto romantico insieme a suo marito. La conduttrice infatti si è fatta riprendere insieme al compagno in un romantico ballo con lo sfondo le montagne e sulle note di “Balliamo” di Freud Bongusto. Tra i due si vede un forte complicità che a quanto pare va avanti ormai dal 2014, quando i due hanno deciso di condividere la loro vita insieme.