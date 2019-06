Caterina Balivo insultata per un dettaglio del suo corpo ‘Sembrano quelli di un uomo’

Caterina Balivo umiliata per un dettaglio fisico: ‘Sembrano quelli di un uomo’

La conduttrice di Vieni Da Me, Caterina Balivo, è stata presa di mira sul web, ecco il motivo.

Il successo di Vieni Da Me

Uno dei volti più amati della televisione del nostro Paese è sicuramente quello della Caterina Balivo. Nel corso degli anni, ha dimostrato di avere un grande talento e quest’anno ha collezionato un altro successo. Il nuovo programma di Ra Uno, Vieni Da Me, di cui è al timore dallo scorso anno, ha portato a casa ottimi risultati in termini di ascolto. Dopo mesi di lavoro, la conduttrice napoletana è in vacanza e si gode qualche giorno di relax prima della nuova edizione del programma, che riprenderà a settembre.

Nelle ultime ore, Caterina Balivo ha condiviso sui social uno scatto che è stato preso di mira dal popolo del web. Per quale motivo? Ad Alcuni dei suoi follower non è sfuggito un dettaglio del corpo della conduttrice partenopea.

Caterina Balivo: i fan criticano i suoi piedi

Dopo una stagione televisiva ricca di soddisfazioni Caterina Balivo si concede del meritato relax. Su Instagram ha condiviso uno scatto in cui si mostra sorridente. Questo è il messaggio che accompagna la foto (continua dopo la foto):

vorrei mettere la mia vera faccia di oggi trafelata tra scatoloni, punti interrogativi e goccioline di sudore per il caldo assordante.

Ma voi non lo meritata e allora ecco uno scatto fatto ieri da @luisacazla, durante la festa di Caterina Maria (beata lei 7 💗)

Lo scatto è stato sommerso da una serie di commenti tra questi anche quelli di alcuni fan che hanno criticato i suoi piedi. C’è chi ha affermato che sembrano quelli di un uomo, ecco il commento.