‘Devo essere pimpante con lui’ Caterina Balivo e l’intimità col marito: la conduttrice svela i dettagli piccanti del suo privato

Caterina Balivo si è lasciata andare ad alcune piccanti rivelazioni durante la puntata di Vieni da Me. La conduttrice ha svelato alcuni dettagli bollenti

La bravissima conduttrice napoletana Caterina Balivo, fa parlare di se.La conduttrice dopo aver lasciato il programma Detto Fatto, ha deciso di rinnovarsi con un nuovo programma. cimentandosi in una nuova esperienza a Vieni da me. Il successo non è tardato ad arrivare è Caterina si può dire pienamente soddisfatta del suo cambio rotta.

Caterina Balivo rivelazione piccante

La giovane conduttrice napoletana, durante un intervista a Franco Gatti, ha rivelato alcuni segreti intimi della sua relazione con Guido Maria Brera, marito e padre dei suoi figli. Nel corso della trasmissione infatti la conduttrice di Aversa si è lasciata andare un commento molto caldo sulla relazione intima con suo marito.

Pare infatti che la rivelazione sia saltata fuori quando si è parlato del bellissimo rapporto delle due star della televisione italiana, Sandra e Raimundo Vianello. L’artista infatti durante l’intervista ha infatti augurato alla conduttrice di aver con suo marito lo stesso rapporto che i due attori aveva tra loro, ma la Balivo sembra essere contrariata e risponde in modo malizioso al suo ospite:

«Io a casa con mio marito non posso mai avere mal di testa… Sennò mi dice ‘Perché sei pimpante in trasmissione e a casa hai mal di testa?’ A casa devo stare sempre bene…»

La Balivo ‘riservata’ lascia tutti di stucco

Una confessione a sorpresa che ha lasciato il pubblico a casa e in studio senza parole. La conduttrice infatti con la sua simpatica rivelazione ha suscitato una grassa risate in studio, continuando tra l’imbarazzo l’intervista al suo ospite in studio.

In genere, Caterina è molto riservata. Però è anche una donna molto spontanea ed è per questo che spesso si rende protagonista di gaffe divertenti o frasi particolari come queste.