Caterina Balivo ‘si trova in difficoltà economica e psichica’: lo sfogo amaro della conduttrice dopo il gesto assurdo

Caterina Balivo è una delle conduttrice più amate della Rai. A Vieni da me ha dimostrato più volte la sensibilità: lo sfogo sui social era inevitabile

Una notizia come quella che abbiamo letto poche ore fa non poteva che lasciare basiti. Ed è per questo che anche la conduttrice di Vieni da me, Caterina Balivo, ha voluto dire la sua. Caterina non ha parlato del fatto specifico, ma ha detto la sua circa il fatto che il web, spesso e volentieri, è molto cattivo.

L’ironia può essere troppo pungente e fare veramente male chi la subisce e di base ha problemi economici, psichici o familiari. Almeno è questo ciò che pensa la conduttrice.

Caterina Balivo, lo sfogo su instagram

Sul suo seguitissimo profilo instagram la conduttrice di Vieni da me ha voluto dire la sua sulla notizia che ha praticamente invaso social e giornali, quella relativa al furto di Marco Carta. Il cantante, stamane, si è reso protagonista di un gesto veramente assurdo che in tanti non si sono ancora saputi spiegare. Il giovane artista, ex vincitore di amici e di Sanremo, ha praticamente commesso un furto.

Marco Carto ha rubato in un negozio di abbigliamento 6 maglie per un valore di 1200 euro. Un gesto che sembra davvero inspiegabile. Perchè ridursi a rubarle quando è possibile acquistarle? Può essere che il cantante versi in una situazione econica precaria, ma questo giustifica il gesto?

La Balivo contro l’ironia del web

Una delle poche persone che hanno voluto dire la propria sul web è proprio la bella e brava Caterina Balivo. Più volte la conduttrice ha avuto ospite in programma Marco Carta ed è per questo che, seppure velatamente, ha provato a giustificare o comunque comprendere il suo gesto.

Caterina si arrabbia soprattutto contro l’ironia del web spesso molto cinica, che non tiene conto dei problemi familiari, economici o psicologici che può avere una persone. In effetti da quando è accaduto i meme e le frasi ironiche si sono sprecate.

In molti hanno commentato il post della Balivo e c’è qualcuno che concorda con lei, in fondo le motivazioni del gesto non sono ancora note; ma c’è anche chi non trova giusto rubare delle “magliette di alto valore” giustificando il gesto con una esigenza economica. Quando si hanno problemi di questo tipo di certo si hanno altre esigenze.