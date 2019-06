Marco Carta arrestato per furto aggravato a Milano: beccato dalla Polizia in flagrante

Marco Carta arrestato per furto aggravato a Milano: beccato dalla Polizia in...

Marco Carta il cantante uscito dalla scuola più guardata e seguita d’Italia, Amici di Maria De Filippi, torna a far parlare di nuovo di lui. Questa volta però a far parlare di nuovo della sua persona non è il suo orientamento sessuale, ma qualcosa di molto più grave. Il cantante, ha ricevuto un enorme successo negli anni, grazie alla sua splendida voce, riuscendo a vincere, più di una volta, alcuni talenti show come Amici di Maria De Filippi e Tale e Quale show.

Marco Carta il cantante italiano che ha partecipato a diversi talent show in televisione, torna di nuovo sotto la luce dei riflettori. Questa volta però il cantante, lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, è stato accusato nella città di Milano, di furto aggravato.

Il vincitore, pare infatti, sia stato fermato dalla polizia mentre usciva dalla Rinascente di Piazza Duomo con delle magliette nascoste dal valore di circa 1.200 euro, a cui ha è riuscito a togliere, non si sa ancora come, l’anticheggio.

Il giovane cantante infatti, è stato bloccato immediatamente, all’uscita delle porte di sicurezza del negozio ed è stato immediatamente perquisito. Il giovane cantante sardo di successo pare però che non era solo mentre commetteva questo furto. Carta infatti era in compagnia di una signora di circa 53 anni.

Entrambi sono stati bloccati alle porte dell’uscita del negozio e accusati di furto aggravato. Secondo molte fonti, Marco Carta è al momento agli arresti domiciliari, cosi anche la sua accompagnatrice.

Al momento non si conoscono bene le dinamiche dell’accaduto, ma la Repubblica fa sapere che oggi, ci sarà il processo per direttissima. Nel frattempo non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte entourage del cantante Marco Carta, si attendono pertanto, notizie e aggiornamenti.