‘Sono Crollata’ Caterina Balivo in quarantena: il doloroso retroscena a Vanity Fair

Caterina Balivo si è concessa recentemente ad una lunga intervista a Vanity Fair in diretta Instagram. La dolorosa confessione della conduttrice di Vieni Da Me: ‘Sono Crollata’

Caterina Balivo è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano per la sua genuinità e ironia.

Come tutti sta trascorrendo la quarantena in compagnia della sua famiglia, il marito e i suoi due bambini, a favore dei quali, come ha rivelato qualche settimana fa, ha imposto rigide regole sul contatto con Guida Maria Brera, al fine di tutelare i propri figli.

I due, dormono infatti separati per minimizzare le possibilità di contagio.

Recentemente, si è concessa ad una lunga intervista per il celebre Magazine Vanity Fair. La confessione dolorosa della conduttrice. Scopriamo di più.

Caterina Balivo: ‘Sono Crollata’

Da qualche settimana la presentatrice, ha annunciato lo Stop a ‘Vieni da me’ in risposta allo Stato di Emergenza da Covid-19 che sta mettendo in ginocchio la sanità Italiana.

Caterina Balivo in questo contesto si è lasciata andare ad una dolorosa confessione nell’arco della sua intervista in diretta Instagram sui social, inerente a qualche giorno prima della chiusura di Vieni da Me:

‘Non era facile fare battute e ridere. Un giorno sono crollata, poi il programma ha chiuso’

poi ha aggiunto:

‘Ero molto provata da cose che mi sono successe in modo indiretto. Cose che rimarranno private’

Poi prosegue parlando dei suoi figli, i quali stanno iniziando a risentire dello stare costantemente a casa senza poter uscire e fare cose come andare a scuola o al parco. Poi sulle faccende domestiche, confessa di star ‘svalvolando’ essendo lei una persona ‘molto ordinata’:

‘A volte sono isterica. Vorrei che la casa fosse più in ordine’

Infine di contro, rivela di star assaporando i piccoli piaceri dello stare tutti a casa, come pranzare insieme al marito tutti i giorni, cosa che prima della quarantena non accadeva mai.

Il nuovo format ‘My Next Boo’: I prossimi ospiti

La presentatrice di Vieni da Me, parla infine del suo nuovo format avviato insieme al marito, ‘My Next Book’ dove gli scrittori parlando nei loro manufatti devono convincere il pubblico ad acquistarli.

Il programma in essere ogni oltre loro aspettativa sta riscuotendo molto successo tra il pubblico.

I prossimi ospiti rivela in diretta a Vanity Fair saranno Gianrico Carofiglio e Paolo Genovesi.