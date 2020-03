Caterina Balivo è stata recentemente intervistata ad Italia Sì condotto da Marco Liorni. La conduttrice di Vieni da Me fa una confessione privata che ha spiazzato il pubblico

Di recente la bella conduttrice campana, Caterina Balivo è stata intervistata da Marco Liorni a Italia Sì.

L’ex Reginetta di Bellezza, nell’arco della lunga chiacchierata al talk show di Rai 1, si è lasciata andare ad alcune confessioni inerenti al suo privato, che hanno decisamente spiazzato il pubblico. Scopriamo di più.

Caterina Balivo la confessione Intima ad Italia Si

In una recentissima intervista ad Marco Liorni, la conduttrice aversana, ha rivelata che da oltre 10 giorni non dorme più nello stesso letto con suo marito, Guido Maria Brera.

‘Io e mio marito dormiamo separati’

confessa Caterina Balivo, la quale ha suscitato clamore nello studio di Italia Sì, da parte del pubblico a casa che si è immediatamente chiesto se ci sia o meno aria di crisi nella coppia.

La presentatrice, spiega subito però che la loro, è una misura di sicurezza da loro adottata contro il Coronavirus, che nelle ultime settimane sta mettendo in ginocchio il sistema Sanitario Nazionale, dato l’esponenziale aumento dei casi di contagio:

‘In questo modo si riduce il rischio che entrambi possano essere colpiti contemporaneamente dal Covid-19 ed almeno uno possa essere vicino ai figli’

ha rivelato.

Caterina Balivo: ‘Se entrambi dovessimo ammalarci?’

Preoccupata per la Pandemia in atto, la conduttrice televisiva più amata dal pubblico, continua rivelando che tale misura è chiaramente finalizzata a tutelare i loro due bambini, Guido e Cora, nel caso in cui uno dei due malauguratamente dovesse ammalarsi:

‘Non dormo con mio marito da 10 giorni. Ma lo facciamo per tutelare i bambini. Se entrambi dovessimo ammalarci chi si prenderà curai dei ragazzi? I nonni sono lontani’

Una ‘decisione forte ma comprensibile’ dice Rita Dalla Chiesa mostrando tutto il suo rispetto nei confronti della presentatrice.