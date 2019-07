Caterina Balivo incinta del terzo figlio? Beccata in un negozio per neonati (FOTO)

Caterina Balivo incinta del terzo figlio? Beccata in un negozio per neonati...

Caterina Balivo è di nuovo in dolce attesa? I fan notano in dettaglio grazie ad IG stories: beccata in un negozio per bambini

La conduttrice napoletana, Caterina Balivo, è di nuovo in dolce attesa? Il dettaglio che fa sognare i fan: beccata in un negozio per bambini.

Caterina Balivo è di nuovo incinta? IG stories che fa sognare

Dopo una stagione televisiva ricca di soddisfazioni con il programma di Rai Uno “Vieni da Me”, la conduttrice napoletana ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social network. Il motivo? Gli impegni televisivi sono appena terminati e Caterina Balivo vuole dedicare il suo tempo alla sua famiglia,il marito Guido Maria Brera e ai figli Guido Alberto e Cora. La conduttrice partenopea ritorna su i social per condividere la sua quotidianità con il popolo del web. Nei giorni scorsi ha voluto informare il suo numeroso pubblico che il 9 settembre ritornerà, nel pomeriggio, una nuova edizione del salotto con interviste, giochi telefonici e tanto divertimento. La sua trasmissione è stata un vero successo in termini di ascolto ed è molto apprezzata dai telespettatori tanto da essere riformata nei palinsesti della Rai.

Poche ore fa, la conduttrice napoletana ha condiviso sui social una IG stories che ha catturato l’attenzione dei suoi follower. Per quale motivo? Caterina Balivo è stata avvistata in un negozio per bambini. I follower hanno subito pensato che la conduttrice fosse in dolce attesa del terzo figlio.

La conduttrice napoletana in un negozio per bambini

Come mostrano le stories pubblicate sul suo account ufficiale di Instagram, Caterina Balivo si è recata in negozio della capitale per acquistare un regalo per una sua cara amica. Dunque, il volto del programma di Rai Uno non è in dolce attesa anche se ironicamente afferma: