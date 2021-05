Caterina Balivo nella bufera: ‘Snob e immatura’, il motivo che non ti aspetti

Caterina Balivo nella bufera: ‘Snob e immatura’, il motivo che non ti...

La celebre conduttrice campana ha ricevuto commenti poco lusinghieri a corredo di una sua foto pubblicata sulla pagina Instagram.

Scopriamo insieme cosa è successo e la replica della Balivo alla sua follower.

La Balivo celebra la giornata delle api

Ogni occasione è giusta per concedersi un selfie su Instagram. Lo sa bene la conduttrice partenopea, Caterina Balivo, da sempre molto attiva sui social.

In occasione della giornata mondiale delle api, che cade proprio oggi, 20 maggio, la Balivo ha pubblicato un suo scatto in auto.

Occhiali da sole e cintura allacciata, Caterina scrive:

“20 Maggio: Giornata mondiale delle api. Ecco, io oggi vorrei essere una di loro”.

La risposta al “veleno” di una follower

Tra i tanti commenti di apprezzamento e le centinaia di like che sono piombati in pochi secondi sotto il suo scatto, c’è anche una sua follower che non manca di muovere una critica alla conduttrice.

“Attenta, se pungi poi ti schiacciano. ti preferivo qualche anno fa stai diventando troppo SNOB”

scrive l’utente.

La replica di Caterina Balivo però non si fa attendere. La conduttrice ha infatti risposto alla critica suggerendo alla sua follower di non seguirla più sui social.

“Se vuoi ti aiuto a non seguirmi”

ha replicato l’amata conduttrice.

L’ex conduttrice di Detto Fatto al momento si gode la famiglia ed i suoi due bambini.

La trasmissione “Vieni da me” in onda su Raiuno è stata sostituita già da qualche mese con un altro format di successo, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Al momento non sembrano esserci nuovi progetti in cantiere per la conduttrice campana.