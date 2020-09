Caterina Balivo, addio alla Tv: ‘Scelgo la famiglia’

Caterina Balivo dice addio alla tv? Il triste sfogo sui social della conduttrice napoletana non passa inosservato

Dopo l’addio a Vieni Da Me, Caterina Balivo si ritrova lontana dal piccolo schermo e pare non ci siano impegni professionali in vista. Di recente, la conduttrice napoletana si è lasciato andare in una confessione sui social che non è passata inosservata.

Caterina Balivo, addio alla tv?

E’, senza alcun dubbio, uno dei volti più amati della televisione italiana. Caterina Balivo, con i suoi programmi, è entrata nelle case degli italiani regalando sorrisi ed emozioni con le tante interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

Dopo l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, è riuscita ad andare avanti e ha presentare le ultime puntante di Vieni da Me. Dopo l’addio al talk show di Rai Uno, la cui ultima puntata è andata in onda lo scorso 29 maggio, i fan si chiedono se presto la rivedranno nuovamente sul piccolo schermo.

Sui social, alcune sue dichiarazioni hanno insinuato il dubbio: ecco cosa ha risposto ad un utente.

La risposta della conduttrice napoletana

Dopo aver concluso inaspettatamente l’esperienza a Vieni da me, la conduttrice partenopea si ritrova al momento lontana dai riflettori e si sta godendo l’estate insieme alla sua bellissima famiglia. Nonostante sia stata sua la scelta di abbandonare il piccolo schermo, pare che non sia pienamente soddisfatta e, a detta di alcuni seguaci, appare come una persona ‘disperata‘.

Sui social, i numerosi follower le chiedono quando ritornerà in tv e la risposta non tarda ad arrivare: “Passerà un po’ così ringiovanisco un po’”. I suoi sostenitori invocano il suo ritorno e non vedono l’ora di riempire il vuoto lasciato da quando non appare più in tv.

Una sua fan le ha poi chiesto: «E dai, si vedeva che amavi il tuo lavoro. come mai questa decisione? Colpa della Rai che non ha rinnovato?» e la Balivo risponde: «No, mamma Rai avrebbe voluto». La conduttrice però ha scelto di viversi un po’ di tempo in famiglia, con i suoi figli.