Caterina Balivo dice addio a Vieni da me, il triste post: ‘Entro nelle vostre case per l’ultima volta’

Era il 7 Settembre 2018 ed era il primo giorno e unico giorno di prove di Vieni da Me. Non ho dimenticato un solo minuto di questa stagione lunga faticosa ricca di tanti cambiamenti ma bellissima che oggi si conclude. Vieni da Me è un programma che ha fatto sudare tutti, dai fonici, ai cameraman alle regia, agli autori, tutti hanno contribuito a renderlo quello che oggi è diventato! Ma chi davvero mi rende orgogliosa e grata per il lavoro che ho l’onore e l’onere di fare SIETE VOI. Voi che tra critiche costruttive e complimenti argomentati, mi avete dato sempre consigli distaccati e utili. A volte ci siamo commossi insieme, a volte ballato insieme e tante volte riso insieme. Oggi mi vestirò del mio sorriso migliore per entrare a casa vostra e cercare di portare un po’ di spensieratezza e qualche riflessione interessante in questo caldo pomeriggio di Giugno. Vi dico grazie, grazie davvero… a più tardi 💙 #caterinabalivo #caterinasecrets #vienidame