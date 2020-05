Carpi, bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra al primo piano: è grave

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri a Carpi: un bimbo di 18 mesi è caduto da una finestra al primo piano.

Il piccolo, trasferito in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, è in prognosi riservata. Al momento dell’incidente a Carpi, in casa con il bimbo c’erano entrambi i genitori e due fratelli del piccolo.

Bimbo precipita dal primo piano

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri a Carpi. Un bambino di appena un anno e mezzo sarebbe riuscito ad arrampicarsi ad una finestra del suo appartamento al primo piano.

Come riferisce anche Modenatoday, il piccolo sarebbe quindi precipitato nel vuoto. Al momento della caduta, in casa con lui c’erano entrambi i genitori ed altri due fratelli del bambino.

Il piccolo, trasferito in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Cadendo, il bimbo è finito nel cortile condominiale in vai Sempione, a Carpi. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno prima stabilizzato le condizioni del piccolo, dopodiché si è deciso per il trasferimento incodice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Bologna.

La morte del piccolo Mario

Lo scorso mese di aprile un incidente simile aveva scosso la città di Caserta. Il piccolo Mario, un bimbo di appena 3 anni, stava giocando sul balcone, quando precipitò nel vuoto.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il bimbo fu trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Le sue condizioni, apparse subito motlo gravi, precipitarono nel giro di qualche ora e per il piccolo non ci fu nulla da fare.

La salma del bimbo, di origini rumene, è tornata nella sua terra d’origine grazie alla solidarietà degli inquilini del palazzo in cui viveva insieme ai genitori.