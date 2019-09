Carolyn Smith, il tumore la costringe a cancellare tutti gli impegni lavorativi: il triste post sui social

La giurata più amata di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, ha dato un triste annuncio ieri ai fan. Per il tumore, costretta a cancellare gli impegni

La giurata di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, è ritornata su Instagram per comunicare come sempre ai suoi fan il percorso che da tempo sta affrontando contro il tumore che si è purtroppo risvegliato. Carolyn ha infatti ha annunciato sui social, che la malattia che ormai l’ha accompagna da anni, sembra essere ancora radicata e che deve sostenere nuove cure contro questo male.

Carolyn Smith in lacrime su Instagram

La giurata del programma su Rai 1 di Milly Carlucci, ha fatto commuovere i fan ieri sera, con un video dove annuncia, purtroppo, che non ci sono buone notizie riguardo il tumore che l’ha colpita.

La Smith infatti, ha voluto comunicare personalmente ai suoi followers, che la malattia, nonostante le cure precedentemente adottate, è ancora lì. L’artista è stata costretta suo malgrado a cancellare molti dei suoi impegni per affrontare le pesanti cure del tumore.

La campionessa di ballo lo comunica ai suoi fan, in un video dove si mostra ancora una volta in ospedale e quasi tra le lacrime. In effetti Carolyn non può fare ciò che più ama al mondo, il suo lavoro, per potersi curare al meglio. Una scelta difficile (imposta), ma giusta e matura.

Carolyn: “Vincerò a tutti i costi”

Ormai sono molti anni che la campionessa di ballo Carolyn Smith lotta per debellare definitivamente questo brutto male. L’ex ballerina, infatti proprio qualche ora fa, ha pubblicato un video per i suoi fan, dove comunica i risultati, dopo una visita in ospedale:

“Allora sono qui a Roma, sto aspettando il mio oncologo professore Marchetti con tutti gli esami in mano e da qui vediamo in pratica il nuovo percorso PERCHÉ a tutti i costi devo mandare via QUELL’INTRUSO più veloce possibile. Bye”

La donna si mostra forte, coraggiosa e determinata a vincere contro questa lunga battaglia:

Io sono una guerriera e ho sempre fatto tutto per mandarlo via… adesso deve essere ancora più forte e non sgarrare.

Ovviamente, ha voluto sottolineare che nel suo percorso di cure, ha cercato di mettere in pratica tutte le indicazioni dei medici, in modo scrupoloso (l’artista ancora dimostra di essere un buon esempio per chi come lei affronta la stessa battaglia):

Le cure ho fatto in modo impeccabile ma devo imparare a dormire, riposare e mangiare veramente correttamente. Oggi ho già affrontato la situazione alimentare con Dr.ssa Sara Farnetti e faccio full immersion. 4 anni è lungo a combattere il tumore… ma io vincerò!

Ma noi non possiamo che augurare una pronta guarigione e un grande in bocca al lupo, al giudice di Ballando con le stelle programma che tra poco tornerà ad allietare i nostro sabato sera.