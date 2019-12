Carolyn Smith tumore, costretta a fermarsi: la dolorosa decisione prima dell’inizio di Ballando con le stelle

Carolyn Smith si è concessa recentemente ad un’intervista esclusiva al tabloid ‘Spy’. La confessione dolorosa della giudice di Ballando con le Stelle

Carolyn Smith, è tra giudici più amati di Ballando Con le Stelle, il talent da anni condotto dall’insostituibile Milly Carlucci.

La coreografa, come ben noto, sta combattendo negli ultimi mesi una dura battaglia contro il cancro per la quale sta seguendo ancora delle cure.

Nell’ultimo periodo è finita al centro del gossip a seguito perchè vittima di di una fake news, inerente al suo imminente decesso. Disgustata all’epoca dei fatti dedico ai fautori del terribile gesto un lungo post sui social.

Come si sono evolute le cose? Quali sono le novità in merito? Lo racconta la stessa giudice in una lunga intervista a Spy, dove ha dovuto inoltre confessare una dolorosa decisione intrapresa nell’ultimo periodo. Scopriamo di più.

Carolyn Smith, scatta la denuncia dopo la fake news sulla sua morte

Nel corso della sua recente intervista a Spy la Giudice di Ballando con le Stelle ha rivelato di essere ricorsa alla denuncia a seguito delle recenti fake news che la vedevano morta.

Carolyn Smith dopo il lungo video pubblicato sui social qualche settimana fa, ritorna così sull’argomento e rivela amareggiata:

‘Ho denunciato perché sono andati oltre ogni limite’

poi aggiunge:

‘Ho le spalle grosse, ma non consento che giochino con la mia salute’

conclude la celebre coreografa.

Carolyn, la dolorosa decisione prima dell’inizio di Ballando con le Stelle

L’intervista continua con un annuncio importante da parte della Giudice di Ballando con le Stelle, la quale attraverso Spy ha comunicato ai fan che si fermerà per un pò per quel che riguarda il lavoro e in generale il campo professionale.

Si presume per l’ultimo periodo molto intenso, caratterizzato anche dalle cure contro il tumore. Ecco cosa ha rivelato in merito:

‘HO DECISO DI FERMARMI. SONO TROPPO PROFESSIONale per dire di no al lavoro’

poi spiega:

‘ma da Natale fino a Ballando con le stelle rallenterò i ritmi’

conclude Carolyn Smith.