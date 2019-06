Carolyn Smith in ospedale, necessario un altro trattamento contro il tumore

View this post on Instagram

🇮🇹Oggi è una nuova giornata! Sono positivo. Faccio qualche controllo prima di ricominciare mio trattamento per il tumore. Augurando che il mio Trombosi non mi ostacola e che la mia porta funziona! Incrociamo le dita! Ho affrontato gia 3 anni in mezzo in modo positivo e continua ad essere positivo! #sticazzi 😂 🇬🇧It’s a new day! Lets think positively. Check up on my thrombosis and se if my port is functioning or not. Have to start cancer treatment again today! Managed to stay positive after 3 and a half years of treatment and will contunue to be positive! #sorridoenonmollomai #loveyourself #smilemore #smilenomatterwhat #wonderwoman #cancersucks #fuckcancer