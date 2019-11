Carola morta per aneurisma, le parole della mamma commuovono tutti: “Altri genitori saranno felici”

Carola morta per aneurisma, le parole della mamma commuovono tutti: “Altri genitori...

Carola è morta di aneurisma e la mamma dedica parole speciali, con un gesto che ha commosso tutti quanti

Carola è morta per aneurisma a dieci anni e ora tutta la sua attenzione verso gli altri emerge nuovamente con un gesto che ha fatto commuovere tutti.

La terribile morte di Carola

Una morte improvvisa per la piccola che a soli 10 anni si è sentita male. La corsa in ospedale e la lenta agonia di due ore che l’ha portata al decesso a Palermo dove era stata ricoverata.

I suoi genitori nella disperazione hanno vissuto attimo per attimo e hanno visto i suoi occhi chiudersi per sempre. Divorati dallo sconforto hanno però pensato a cosa avrebbe voluto la piccola in quel momento agendo di conseguenza.

Loro hanno trovato la forza per salvare altre vite e trovare in quella terribile perdita un motivo per rendere felici altri genitori:

“Anche se i medici ci davano conforto, in fondo al mio cuore di mamma avevo capito che non c’era più nulla da fare”

Così la mamma ha spiegato al Giornale di Sicilia.

Le parole commoventi della madre

La piccola è sempre stata una bambina solare e generosa, così questo gesto è sembrato essere l’unico giusto in tutto quel terribile dolore che devono affrontare:

“ho detto subito che avrei voluto fare la donazione degli organi, per dare vita agli altri bambini”

Loredana Lo Iacono non ha avuto dubbi e il marito ha acconsentito immediatamente, nel pensiero che grazie alla loro bambina qualcuno potesse salvarsi.

Dopo aver accertato il decesso, i medici hanno proceduto con l’espianto di diversi organi come le cornee – polmoni – fegato – reni: