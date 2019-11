Carola muore a 10 anni per aneurisma: il gesto dei genitori salverà altre vite

Carola muore a 10 anni per aneurisma: il gesto dei genitori salverà...

Sciacca è in lutto per Carola Catanzaro, la bimba di 10 anni morta per aneurisma. I genitori nonostante il grande dolore hanno preso una decisione nobile che salverà altre vite

La piccola Carola aveva solo 10 anni e qualcosa le ha stroncato la vita. Ma ora grazie a lei tantissime altre persone avranno una possibilità.

La terribile morte della bimba di 10 anni di Sciacca

Una bambina nel pieno dei suoi anni e con un grande futuro davanti, ha incontrato un destino terribile che ha interrotto improvvisamente il suo percorso.

Come raccontano i media locali, la bambina di 10 anni due giorni fa si è sentita male. Un malore che ha allertato subito i suoi genitori che l’hanno portata all’Ospedale dove le è stato diagnosticato un aneurisma.

La piccola ha lottato per due giorni cercando di riprendersi, ma purtroppo il suo cuore nella serata di ieri ha smesso di battere. Sciacca – Agrigento – è in lutto e così il resto di Italia dove pian piano si sta apprendendo la triste notizia.

La decisione dei genitori di Carola

Un momento terribile per la famiglia, che hanno visto la loro piccola stare bene e poi precipitare in un malore che non l’ha fatta più risvegliare.

Ma la loro decisione nobile viene fatta per salvare altre vite, con la autorizzazione della donazione degli organi per dare la possibilità ad altri bambini di poter crescere e fare tutto quello che loro figlia non potrà invece provare.

Un messaggio sul gruppo mamme degli alunni struggente:

“La mia principessa è andata in paradiso, ma grazie a lei vivranno altri bambini”

Una delle sue insegnanti la ricorda con affetto: