Carlotta Mantovan romantica al tramonto: di nuovo felice per la sua strada dopo Frizzi – Foto

Carlotta Mantovan è pronta a prendere delle decisioni serie per cambiare la sua vita. Dopo Fabrizio Frizzi, la giornalista continua a combattere il dolore

Un dolore come quello della morte del proprio compagno certo non si sconfigge da un giorno all’altro. La giornalista ha, vedova di Fabrizio Frizzi ha dimostrato di avere una forte corazza, tanto dura da poter fronteggiare anche una tragedia così grande. Carlotta per fortuna ha sempre potuto contare sull’amore e sul sostegno delle persone della sua famiglia e tutti quelli che non hanno mai dimenticato la bontà del conduttore scomparso il 26 marzo dello scorso anno.

Carlotta Mantovan, come ha ancora confermato in una recente intervista, è pronta a riprendere in mano la sua vita. Il dolore è stato grande ma non impossibile da sconfiggere. La Mantovan ha mostrato una foto poche ore fa, sul suo account social, che lascia intendere proprio la sua volontà di andare avanti pe rla sua strada. Da sola? No, con acconto una persona speciale.

Carlotta e la foto sulla nuova strada intrapresa

Con la figlia Stella sarà sempre come portare con sé una parte di Fabrizio, una persona speciale che non passerà mai nonostante il passare del tempo e il volere del destino. La Mantovan è stata molto apprezzata sui social proprio per il suo modo d’essere. La giornalista, ex volto di Miss Italia, ha dimostrato di avere molto pudore e di sapere vivere la propria tragedia senza spettacolarizzarla.

Carlotta a volte è stata addirittura criticata per il fatto di aver scelto di non mostrare il suo dolore, di non farlo vedere sui social. Ma a modo suo, in maniera del tutto originale, con le sue foto che rappresentano ritagli della natura e della sua quotidianità, prova a ricordare il tempo andato e quello che sta per andando. Una nuova strada, al tramonto per suggerire la nostalgia di un passato bellissimo che è durato troppo poco e che non potrà più tornare.