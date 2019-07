Carlotta Mantovan in vacanza con la sua dolce metà: il sorriso dopo Frizzi – Foto

Carlotta Mantovan, la vedova di Frizzi, si mostra raramente sui social, questa volta però la mamma di Stella ha mostrato il suo lato più dolce e sentimentale

La vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, ha finalmente trovato la forza per sorridere ancora. Dopo mesi di tristezze e silenzi, la gioia è tornata a splendere sul volto delle due donne che il conduttore ha lasciato prematuramente nel Marzo 2019.

Carlotta Mantovan, il selfie in vacanza con la sua dolce metà

Finalmente la vita ricomincia. Le foto che ultimamente sta pubblicando Carlotta Mantovan celebrano la vita, i suoi colori più belli, l’essenza più profonda. Talvolta, la parte più bella dell’esistenza si perde senza preavviso, quando meno ce l’aspettiamo. Per questo è sempre bene assaporare delle cose belle finché c’è possibilità, senza rimandare mai nessuna esperienza.

Carlotta Mantovan ha sofferto tantissimo per la perdita del presentatore avvenuta lo scorso 26 Marzo. Solo un anno ma sembra un’eternità quella senza Fabrizio. Il conduttore ha lottato fino alla fine contro la malattia che ha scoperto di avere purtroppo troppo tardi, quando era ormai in stato avanzato.

Sui social, adesso, la giornalista di diverte a mostrare la ritrovata serenità. Lo scatto condiviso la mostra insieme alla sua piccola Stella: i loro piedi accostati e un dettaglio che a qualche utente non è passato inosservato: quasi lo stesso numero di piedi, nonostante sia solo una bambina! Sicuramente avrà preso da Frizzi.

Mantovan, dopo Frizzi ritrova il modo di amare ancora

Quando si subisce un lutto simile la paura che si ha è quella di non riuscire più ad amare di nuovo. Anche una cosa così bella, un amore così grande come quello che si può provare per un figlio può trovare degli ostacoli, nei ricordi, nella malinconia. Per fortuna, Carlotta ce l’ha fatta, anche grazie agli amici e alla famiglia che l’è stata sempre accanto.

Lei, che ha indossato il dolore con discrezione, proprio come avrebbe voluto Fabrizio, si è guadagnato la stima di tutti i fan che magari un tempo non la vedevano positivamente. Agli inizi della sua relazione, Carlotta era vista un po’ come Loredana Lecciso. Anche se entrambe non c’entrano nulla con la fine delle storie d’amore precedenti sono sempre state viste come quelle che rompono un ritorno d’amore tanto agognato, nel primo caso quello di Rita Dalla Chiesa con Frizzi e nel secondo quello di Romina Power con Al Bano.

Nel tempo Mantovan ha conquistato tantissimi fan, anche con il programma di salute che la Rai le ha assegnato dopo la morte di Fabrizio. Ora tocca a lei rimboccarsi le maniche e dimostrare che ha la forza per ritornare a prendere possesso della sua vita, nonostante il destino e i suoi sgambetti.