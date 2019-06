Carlotta Mantovan è sempre molto seguita sui social. Suo marito è indimenticabile, per questo l’attenzione della gente è ormai proiettata su di lei e Stella

La bella Carlotta Mantovan ha recentemente dichiarato su Chi che la sua vita, ormai, non è più quella di un tempo quando Fabrizio Frizzi era ancora vivo. Però grazie all’amore per la figlia Stella Frizzi e i per i suoi cavalli, Carlotta sta lentamente prendendo la vita in mano ritrovando anche il sorriso e la voglia di vivere.

Carlotta Mantovan e la foto di Stella

La vedova di Fabrizio Frizzi non è molto attiva sui social, ma di tanto in tanto, ama condividere con il web la sua vita. In particolare, Carlotta mostra dettagli, particolari che riempiono il cuore, soprattutto quando sono relativi alla sua piccolina.

Carlotta si sta godendo l’essere mamma al 100%, anche perchè deve fare pure un po’ da papà alla sua piccolina. Pur tutelando la privacy della sua piccolina, la Mantovan condivide gli scatti meno compromettenti con il web, come quello che ha postato poche ore fa e che mostra come la sua bambina sta crescendo.

Carlotta e i commenti sul web

Nella foto si vedono le scarpe sue e quelle di Stella al confronto. E’ chiaro che la sua bimba ha un piede davvero grande per la sua età, questo probabilmente perché ha preso da Fabrizio che era alto e aveva grandi mani e grandi piedi. I fan non hanno potuto fare a meno di notare questa cosa. In molti hanno sottolineato, infatti, il fatto che presto le scarpe saranno della stessa misura.

Carlotta Mantovan è una donna riservata, che non ama condividere con tutti il suo dolore. Questo è sempre stato apprezzato da tutti. Infatti, in molti le fanno i complimenti per come sta affrontando il lutto.

La Mantovan ha un dolore immenso ma piano piano, a più di un anno dalla morte del conduttore, sta trovando – anche grazie al sostegno di tantissimi followers e delle persone care – la forza per andare avanti.

Ecco lo scatto che ha emozionato il web.