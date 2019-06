Carlotta Mantovan, si accascia a terra ‘Oggi non mi voglio alzare’: la foto della vedova di Frizzi finisce sul web

Carlotta Mantovan, si accascia a terra ‘Oggi non mi voglio alzare’: la...

Carlotta Mantovan ha condiviso l’umore di oggi. Un po’ di depressione e di noia si intravede nel soggetto della foto della vedova di Fabrizio Frizzi

La vedova di Fabrizio Frizzi ha condiviso uno scatto molto particolare con i suoi fan. Carlotta Mantovan non usa molto i social, ma di tanto in tanto, ama condividere scatti particolari e o suggestivi con le persone che la seguono.

Carlotta Mantovan e la foto del suo sabato

La vedova di Fabrizio Frizzi ha condiviso con il web l’umore del suo sabato. In realtà, più che il suo di umore che è abbastanza frizzantino, Carlotta ha voluto mostrare come si è mostrato ai suoi occhi il suo dolce amore, il cavallo che allieta le sue giornate.

La bella Carlotta ha fotografato il suo adorato cavallo che sembra non aver voglia alcuna di fare il suo ‘dovere’. A volte anche loro si svegliano annoiati, tant’è che nella foto appare accasciato e privo di energie.

Carlotta e lo scatto del cavallo

La bellissima Carlotta Mantovan, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, per combattere il dolore e la solitudine si è dedicata ancora di più alla sua passione equina. Anche Fabrizio negli ultimi tempi si era dedicato a questa passione.

La Mantovan però ha anche un altro motore che la spinge a non gettare mai la spugna e a trovare la forza necessaria per continuare a sognare: la sua piccola Stella Frizzi che da poco ha compiuto 6 anni.

La piccolina pare che non si separa mai dal pupazzo di Toy Story doppiato in italiano proprio dal suo papà. La sua voce, probabilmente, ha per lei qualcosa di molto familiare che l’aiuta a sentire più vicino il suo papà.

Sicuramente Carlotta farà tornare la voglia di saltare nel prato anche al suo cavallo che pare essersi svegliato svogliato del tutto. Lei sicuramente sa come stimolarlo e renderlo attivo come sempre!