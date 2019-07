Carlotta Mantovan stretta al suo ragazzo muscoloso, la felicità dopo Frizzi e la dolce dedica ‘Sei speciale’

Carlotta Mantovan tiene molto alla sua privacy. Infatti, è di rado che la vedova di Fabrizio Frizzi si faccia beccare dai paparazzi. La felicità però va condivisa

Per nessuno sarebbe stato facile attraversare quel terribile lutto. Carlotta Mantovan l’ha fatto al meglio delle sue possibilità. La vedova di Fabrizio Frizzi ha dato prova, in questi mesi, di essere molto forte, ma anche decisamente riservata. Non ama farsi vedere disperata e triste, anche se la mancanza di un marito e di un padre si fa sentire a volte in maniera molto forte. Come ha superato tutto questo? Carlotta lo ha rivelato in una recente intervista.

Carlotta Mantovan con il suo ‘ragazzo’ agile e muscoloso

Se adesso ha ritrovato la forza di andare avanti e sorridere di nuovo, Carlotta Mantovan lo deve in primis a sua figlia Stella Frizzi. Guardarla, vedere il suo faccino dolce e bisognoso di amore e di affetto, le ha dato la giusta carica per non arrendersi al dolore. Ritrovare la voglia di vivere non è stato facile. Per fortuna però il suo hobby, l’equitazione, le ha dato una nuova carica. Per questo, ogni volta che può, Carlotta ringrazia il suo ‘ragazzo’, il suo ‘boy’, come ama chiamarlo, per la sua comprensione nel silenzio.

Nella sua ultima foto, Carlotta mostra il suo cavallo in un agile scatto, in cui mette in mostra tutti i suoi muscoli allenati. Un bellissimo esemplare e solo pochi riescono a domarlo come lei.

Carlotta Mantovan e la verità sulla malattia di Frizzi

Nei primi tempi, dopo il malore, si parlava di aneurisma. Ma in realtà, quella di Fabrizio era una malattia ben più nota e comune, purtroppo: il presentatore, infatti, aveva tumori diffusissimi che erano inoperabili. Purtroppo, lo ha scoperto troppo tardi. Se avesse scoperto il male prima sicuramente avrebbe potuto salvarsi, o quantomeno avrebbe potuto combattere la sua battaglia in un tempo più prolungato.

Il destino però ha voluto così. Adesso che al cinema è tornato Toy Story è inevitabile che il pensiero ricada di nuovo a lui, alla sua grandezza e alla sua bellezza d’animo. Una persona speciale che avrebbe potuto e dovuto dare ancora tanto, alla sua famiglia e al pubblico che l’ha sempre amato e seguito con affetto.