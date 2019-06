Carlotta Mantovan, balla tra le braccia della sua dolce metà: l’amore dopo Frizzi e la romantica dedica

Carlotta Mantovan ha spiazzato tutti con la sua ultima foto. La vedova di Fabrizio Frizzi appare di nuovo felice con il nuovo grande amore

La vedova di Fabrizio Frizzi ha voluto vivere il suo dolore in maniera privata. Carlotta Mantovan non ha mai amato esibire le sue emozioni in pubblico ed è per questo che i suoi fan la amano e non smettono di seguirla e commentare i suoi posto, come l’ultima foto scattata che finalmente la mostra in una versione inedita, leggiadra e serena.

Carlotta Mantovan, il ballo con la sua dolce metà: la felicità dopo Frizzi

Il dolore vissuto dopo la morte di Fabrizio Frizzi è stato tanto, difficile da digerire. Persino per il pubblico che con il conduttore non aveva alcun tipo di legame sentimentale è stato difficile abituarsi alla sua assenza, figuriamoci per la sua famiglia.

Ma Carlotta Mantovan ha dovuto presto trovare la forza e rimboccarsi le maniche. C’è la sua Stella che merita tutto l’amore e le attenzioni del mondo ed è per questo che non può arrendersi al dolore. Stella è stata così la sua ragione e la sua forza. Adesso che il suo papà non c’è più, l’obiettivo di Carlotta è quello di farle vivere la vita senza troppe mancanze.

Infatti, nell’ultima foto caricata, Carlotta la rende felice vestendosi da ‘fatina’ e ballando con lei, come in una dolce favola romantica, una danza.

Carlotta balla con Stella: un sorriso sereno

Anche se la foto è in bianco e nero, esprime comunque tutta la gioia e la serenità che solo un rapporto bello come il loro riesce a comunicare. Nei tag della foto Carlotta Mantovan cerca di comunicare, come una dolce dedica, l’affetto che la lega a Stella e come la sua vita adesso dipendi solo da lei, dai suoi umori e dalle sue esigenze.

Non dev’essere facile questo periodo per la famiglia: al cinema c’è Toy Story, un film d’animazione alla quale in passato aveva partecipato anche Fabrizio Frizzi, dando la sua voce al celebre Woody.

Ecco la foto con Stella che ha emozionato i fan.